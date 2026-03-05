Asigurătorii maritimi continuă să ofere acoperire în Orientul Mijlociu, în pofida creșterii riscurilor de război

Piața de asigurări maritime din Londra continuă să ofere acoperire pentru navele care operează în Orientul Mijlociu, chiar dacă primele de risc de război au crescut în contextul escaladării conflictului din zona Golfului. Informația a fost prezentată de Angus Blayney, director divizional pentru sectorul maritim în cadrul brokerului de asigurări Gallagher, potrivit agenției Reuters.

Creșterea costurilor de asigurare vine pe fondul tensiunilor militare în creștere dintre Statele Unite, Israel și Iran, care au dus la o intensificare a atacurilor și a represaliilor în regiune.

În acest context, industria asigurărilor maritime încearcă să mențină continuitatea transportului comercial pe rutele strategice din Golful Persic.

Potrivit reprezentantului Gallagher, nivelul primelor de asigurare a crescut în ultimele săptămâni, iar costurile depind de mai mulți factori operaționali. Printre aceștia se numără tipul navei, încărcătura transportată și traseul parcurs.

„Având în vedere mediul de securitate maritimă dificil, tarifele au crescut față de nivelurile cu care proprietarii și chartererii erau obișnuiți”, a declarat Angus Blayney.

Acesta a precizat că majorările nu sunt uniforme, fiind influențate de caracteristicile fiecărei curse maritime. „Costul va varia în funcție de tipul navei, de încărcătură și de rută, însă asigurătorii maritimi continuă în mod clar să ofere acoperire și contribuie la menținerea comerțului maritim vital fără întreruperi, cu o protecție adecvată”, a adăugat Blayney.

Unul dintre punctele centrale ale impactului economic al conflictului este Strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă esențială pentru exporturile de petrol ale statelor din Golful Persic.

Aceasta leagă producători majori de energie, precum Arabia Saudită, Iran, Irak și Emiratele Arabe Unite, de Golful Oman și Marea Arabiei.

Iranul controlează această cale navigabilă îngustă, iar orice perturbare a traficului maritim în zonă poate avea consecințe asupra piețelor globale de energie.

Din acest motiv, industria maritimă și companiile de asigurări monitorizează atent evoluția situației de securitate din regiune.

Potrivit estimărilor Reuters, bazate pe date de monitorizare a traficului naval furnizate de MarineTraffic, cel puțin 200 de nave se aflau ancorate în largul coastelor unor mari producători de petrol din Golf, inclusiv Irak, Arabia Saudită și Qatar. Printre acestea se numără petroliere, nave de transport gaze naturale lichefiate și alte tipuri de cargo.

Brokerul Gallagher a precizat că există în continuare capacitate de asigurare prin intermediul Lloyd’s of London pentru clienții care solicită polițe de risc de război. În ultimele zile, compania a declarat că a reușit să asigure soluții de acoperire pentru mai mulți clienți, atât existenți, cât și noi.

În paralel, autoritățile americane analizează măsuri pentru protejarea transportului maritim în zonă. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Marina americană ar putea începe să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Hormuz, dacă situația o va impune.

De asemenea, liderul american a anunțat că a dispus ca U.S. International Development Finance Corporation să ofere asigurări pentru riscuri politice și garanții financiare destinate comerțului maritim din Golf.

Aceste măsuri ar avea scopul de a sprijini fluxurile comerciale într-o zonă considerată esențială pentru transportul global de energie.