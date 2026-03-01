Ce trebuie să știi dacă vei călători în Marea Britanie în 2026. Acte și taxe obligatorii pentru români

Călătoriile în Marea Britanie s-au schimbat radical după Brexit, iar anul 2026 vine cu reguli clare și proceduri obligatorii pentru cetățenii români care vor să viziteze această destinație. Pregătirea documentelor nu mai este o simplă formalitate de ultim moment, ci un proces care necesită atenție sporită cu cel puțin câteva săptămâni înainte de decolare, deoarece barierele de intrare au devenit exclusiv digitale.

Primul și cel mai important aspect pe care orice călător român trebuie să îl înțeleagă este că pașaportul a devenit singurul document de identitate acceptat la punctele de trecere a frontierei britanice. Deși România este stat membru al Uniunii Europene, facilitățile de călătorie bazate pe cartea de identitate (buletin) au fost eliminate complet pentru turiști, fiind păstrate doar pentru o categorie restrânsă de cetățeni care dețin statutul de rezident (Settled sau Pre-Settled Status). Prin urmare, înainte de a rezerva orice bilet de avion, este imperativ să fie verificată valabilitatea pașaportului simplu electronic.

În 2026, autoritățile britanice recomandă ca pașaportul să fie valid pe întreaga durată a șederii planificate, însă este ideal ca acesta să aibă o valabilitate de cel puțin șase luni pentru a evita orice interpretare restrictivă la companiile aeriene. Pașaportul temporar este, de asemenea, acceptat pentru intrare, însă posesorii acestuia trebuie să fie conștienți că procesele de verificare ar putea dura ceva mai mult la ghișeele de control manual, deoarece porțile automate (eGates) funcționează optim doar cu pașapoartele biometrice care conțin cipul electronic activ.

Controlul la frontieră este efectuat de autoritățile britanice, iar ofițerii pot adresa întrebări privind scopul călătoriei, durata șederii sau locul unde turistul va fi cazat. Din acest motiv, este recomandat ca documentele justificative, precum rezervarea hotelului sau biletul de întoarcere, să fie ușor accesibile.

Cea mai semnificativă schimbare pentru anul 2026 este implementarea deplină a Autorizației Electronice de Călătorie, cunoscută sub acronimul ETA (Electronic Travel Authorisation). Acest sistem intrat in vigoare din 25 februarie 2026, similar cu modelul american ESTA, a devenit obligatoriu pentru cetățenii europeni, inclusiv pentru români. Aceasta este necesară pentru cetățenii români care călătoresc în scop turistic și care nu au nevoie de viză pentru șederi de până la șase luni. Practic, înainte de plecare, solicitantul trebuie să completeze online o cerere pe platforma oficială a UK Government, iar aprobarea este transmisă în format digital.

Procesul de obținere a autorizației ETA presupune completarea unui formular online sau prin intermediul aplicației mobile dedicate, unde solicitantul trebuie să furnizeze detalii personale, informații despre pașaport și să răspundă la un set de întrebări legate de securitate și antecedente penale.

Taxa obligatorie pentru această autorizație este de 16 lire sterline, o sumă care trebuie achitată online în momentul depunerii cererii. Odată aprobată, ETA este valabilă pentru o perioadă de doi ani și permite intrări multiple în țară, cu condiția ca fiecare vizită să nu depășească durata maximă de șase luni permisă pentru scopuri turistice sau de afaceri pe termen scurt.

Românii pot călători în Marea Britanie fără viză pentrușederi turistice de până la șase luni. Această perioadă permite vizite în scop recreativ, participarea la evenimente, întâlniri de familie sau turism cultural, însă nu oferă dreptul de a munci sau de a desfășura activități remunerate. De asemenea, nu este permisă stabilirea reședinței permanente pe baza unei vizite turistice.

În cazul în care durata șederii depășește șase luni sau scopul călătoriei implică studii ori muncă, este necesară obținerea unei vize corespunzătoare înainte de plecare. Taxele pentru vize diferă în funcție de tip și durată, iar procedura este mai complexă decât cea pentru ETA.

Deși nu există o sumă minimă oficială impusă pentru turiști, autoritățile britanice pot solicita dovada faptului că vizitatorul dispune de suficiente fonduri pentru a se întreține pe durata șederii. Un extras de cont recent, un card bancar activ sau confirmarea plății cazării pot fi suficiente pentru a demonstra că vizita este una temporară și că nu există intenția de a lucra ilegal.

Rezervarea cazării este un alt element important, fie că este vorba despre un hotel, un apartament închiriat sau găzduirea la prieteni ori rude. În cazul unei invitații, este utilă o scrisoare din partea persoanei gazdă, care să confirme adresa și perioada șederii.

Pe lângă taxa pentru autorizația ETA, turiștii trebuie să ia în calcul eventuale taxe locale aplicate în anumite orașe sau regiuni. În ultimii ani, discuțiile privind introducerea unor taxe de vizitator s-au intensificat, iar unele autorități locale pot percepe o taxă pe noapte pentru cazare, similară celor existente în alte destinații europene. Valoarea acestor taxe diferă în funcție de oraș și este, de regulă, inclusă în factura unității de cazare.

În plus, cursul de schimb și diferențele de preț față de România trebuie luate în considerare atunci când se planifică bugetul. Marea Britanie rămâne o destinație relativ costisitoare, iar cheltuielile pentru transport, mese și atracții turistice pot varia semnificativ în funcție de oraș.

Dincolo de taxele directe plătite statului britanic, călătorul român în 2026 trebuie să ia în calcul și „taxele” indirecte generate de statutul de țară terță al Regatului Unit. O eroare frecventă este neglijarea asigurării medicale de călătorie, sub presupunerea că serviciile sunt în continuare acoperite de cardul european de sănătate. În realitate, deși există anumite acorduri de reciprocitate pentru urgențe extreme, sistemul public de sănătate britanic (NHS) aplică tarife considerabile pentru străinii care nu dețin o asigurare validă. Astfel, costul unei polițe de asigurare, care poate varia între 50 și 150 de lei în funcție de acoperire, devine o taxă morală obligatorie pentru a evita cheltuieli medicale ce pot ajunge la mii de lire sterline în cazul unui accident neprevăzut.

În aceeași notă, utilizarea telefonului mobil necesită o planificare financiară riguroasă din cauza tarifelor de roaming care nu mai sunt reglementate de normele europene „Roam Like At Home”. În 2026, majoritatea operatorilor de telefonie din România percep taxe pe megabyte sau pe minut de apel care pot umfla factura telefonică într-un mod alarmant. Este esențial ca turistul să activeze opțiuni speciale de roaming pentru Marea Britanie înainte de a părăsi teritoriul României sau să verifice dacă abonamentul său include beneficii specifice pentru această destinație, tratând acest aspect ca pe o componentă logistică la fel de importantă ca biletul de avion.