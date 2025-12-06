De ce a crescut popularitatea vacanțelor scurte. Cum planifici eficient un city-break

În ultimii ani, vacanțele de câteva zile, fie city-break-uri, fie escapade de un weekend la mare, la munte sau în orașe din țară, au câștigat tot mai mult teren în preferințele românilor. Potrivit Institutului Național de Statistică, durata medie a șederii turistice în România a fost, în 2024, de aproximativ 2,1 zile, atât pentru turiștii români, cât și pentru cei străini, ceea ce indică o ușoară orientare către sejururi scurte. „Turiștii vor să călătorească cât mai mult și să vadă cât mai multe destinații. Persoanele care aleg city break-uri, în general, pleacă de mai multe ori pe an”, ne-a spus Ionela Mocăniță, travel agent la Best Travel România.

Un factor esențial în orientarea spre vacanțe scurte este bugetul. Sondaje realizate în 2024 arată că o mare parte dintre români își limitează cheltuielile pentru călătoriile în străinătate și caută vacanțe sub anumite praguri de preț, de regulă sub 1.000 de euro pentru o ieșire. În același timp, un sondaj realizat de finzoom.ro, arată că mulți preferă să își petreacă vacanța în țară, inclusiv din considerente financiare.

La limitarea bugetelor se adaugă și problema timpului. Mulți angajați preferă să își păstreze zilele de concediu pentru situații neprevăzute sau pentru perioade precum începutul de an școlar, astfel încât aleg să fragmenteze concediul în mai multe perioade scurte de odihnă, pe parcursul anului. Escapadele de weekend sau city-break-urile de 3–4 zile le permit să „rupă ritmul” fără să își blocheze toată săptămâna de lucru.

Potrivit unei analize realizate de eSky.ro, orașe precum Roma, Dubai și Paris s-au aflat în topul preferințelor românilor pentru city-break-uri și vacanțe scurte, datorită combinației dintre zboruri directe, oferte cu prețuri relativ accesibile și varietatea de atracții.

În Europa, destinațiile urbane precum Londra, Milano sau Roma au fost printre cele mai vizitate orașe de către turiștii români, iar multe agenții promovează pachete standard de 2–4 nopți, gândite exact pentru astfel de escapade rapide.

În plan intern, în această perioadă, cele mai căutate au fost destinațiile unde sunt organizate târguri de Crăciun. „În această perioadă, au fost cerute foarte mult destinațiile cu târguri de Crăciun, precum Praga, Viena, Budapesta și chiar Craiova. De obicei, turiștii aleg vacanțele scurte pentru a explora cultura și gastronomia altor țări sau zone”, a explicat Ionela Mocăniță.

Pentru ca o vacanță de 2–4 zile să fie cu adevărat odihnitoare, planificarea devine esențială. Un sejur scurt nu are loc pentru improvizații continue, iar câteva decizii luate din timp pot face diferența.

1. Alege o destinație apropiată

Pe plan intern, este util să alegi locuri la o distanță de cel mult câteva ore de mers cu mașina sau trenul: stațiuni montane din zona Brașov–Prahova, orașe istorice precum Sibiu sau Cluj-Napoca, zone rurale cu pensiuni sau stațiuni balneare.

2. Rezervă cazarea din timp, dar urmărește și ofertele flexibile

Pentru vacanțele scurte, mulți turiști se bazează pe oferte „last minute” sau pe platforme online unde pot compara rapid prețurile pentru 2–3 nopți. Important este să verifici politica de anulare, orele de check-in și check-out și dacă unitatea de cazare este aproape de principalele obiective pe care vrei să le vezi.

3. Planifică un program realist, cu puține obiective pe zi

Tendința de a „bifa” cât mai multe atracții într-un timp foarte scurt duce de multe ori la oboseală și frustrare. Pentru un sejur de 2–3 zile, un program eficient ar putea însemna cel mult două obiective majore pe zi (de exemplu un muzeu și o plimbare într-un cartier istoric), plus timp rezervat pentru masă, pauze și plimbări fără program strict.

4. Stabilește un buget clar și verifică din timp costurile

Mulți români sunt atenți la costurile vacanțelor și își planifică bugetul astfel încât să nu depășească anumite praguri. Pentru vacanțele scurte, este util să împarți bugetul pe categorii: transport, cazare, masă, intrări la obiective și cheltuieli neprevăzute. Unele destinații pot părea ieftine la cazare, dar au prețuri ridicate la restaurante sau la biletele de acces în zonele turistice.