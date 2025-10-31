Elena Udrea, prima vacanță cu fetița la Roma. Dorința ei s-a îndeplinit. Imagini de la Fontana di Trevi

Elena Udrea și-a făcut timp pentru prima vacanță alături de fiica sa, Eva Maria. Destinația aleasă: Roma, orașul care inspiră romantism, istorie și momente speciale pentru familie. Fosta ministră a postat o fotografie cu ea și cu micuța și un mesaj emoționant.

„Chiar dacă nu este permis să mai arunci bani în Fontana di Trevi pentru a ți se îndeplini o dorință, după ce a fost renovată, dorința mea cea mai mare a fost ascultată și împlinită de Dumnezeu: să fiu cu fetița mea și să pot să îi arăt lumea. De data asta, eu și Eva la Roma. 🙏❤️”, a scris Udrea pe Facebook, însoțind mesajul de fotografii care surprind momente de bucurie între mamă și fiică.

Elena Udrea a fost eliberată condiționat la începutul lunii iulie, după ce a executat trei ani și zece luni din pedeapsa de șase ani primită în dosarul „Gala Bute”. La ieșirea din Penitenciarul Târgșor, Udrea a fost întâmpinată de partenerul său, Adrian Alexandrov, care i-a oferit un buchet de flori, alături de avocata sa.

„Cea mai mare dorință a mea este să recuperez timpul pierdut departe de fiica mea”, declara ea la ieșirea din penitenciar.

Revederea cu Eva Maria a fost unul dintre cele mai emoționante momente pentru Elena Udrea. Fetița nu fusese anunțată de sosirea mamei, iar surpriza a fost copleșitoare: Eva Maria a căzut în genunchi, apoi a alergat imediat în brațele mamei sale.

La scurt timp după ce a ieșit din închisoare, fosta ministră s-a relaxat alături de partenerul ei, Adrian Alexandrov, și fetița lor în Delta Dunării. În perioada următoare, Elena Udrea intenționează să se concentreze pe relația cu Eva Maria. Aceasta a spus că își propuneși să revină treptat la activități profesionale și să se implice în afacerile familiei.

De asemenea, ea a spus că își dorește să susțină proiecte sociale și să ajute persoane care au trecut prin experiența detenției, printr-o organizație non-guvernamentală. Eliberarea Elenei Udrea a avut loc pe 17 iulie 2025.