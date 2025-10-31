Monden

Elena Udrea, prima vacanță cu fetița la Roma. Dorința ei s-a îndeplinit. Imagini de la Fontana di Trevi

Comentează știrea
Elena Udrea, prima vacanță cu fetița la Roma. Dorința ei s-a îndeplinit. Imagini de la Fontana di TreviElena Udrea, Adrian Alexandrov și fiica acestora. Sursa foto: Facebook/Elena Udrea
Din cuprinsul articolului

Elena Udrea și-a făcut timp pentru prima vacanță alături de fiica sa, Eva Maria. Destinația aleasă: Roma, orașul care inspiră romantism, istorie și momente speciale pentru familie. Fosta ministră a postat o fotografie cu ea și cu micuța și un mesaj emoționant.

Udrea, în vacanță cu fetița ei

„Chiar dacă nu este permis să mai arunci bani în Fontana di Trevi pentru a ți se îndeplini o dorință, după ce a fost renovată, dorința mea cea mai mare a fost ascultată și împlinită de Dumnezeu: să fiu cu fetița mea și să pot să îi arăt lumea.

De data asta, eu și Eva la Roma. 🙏❤️”, a scris Udrea pe Facebook, însoțind mesajul de fotografii care surprind momente de bucurie între mamă și fiică.

Elena Udrea a fost eliberată condiționat la începutul lunii iulie, după ce a executat trei ani și zece luni din pedeapsa de șase ani primită în dosarul „Gala Bute”. La ieșirea din Penitenciarul Târgșor, Udrea a fost întâmpinată de partenerul său, Adrian Alexandrov, care i-a oferit un buchet de flori, alături de avocata sa.

Cum îi ajută actoria pe tineri să-și depășească fricile: Timiditatea se topește în fiecare exercițiu
Cum îi ajută actoria pe tineri să-și depășească fricile: Timiditatea se topește în fiecare exercițiu
A început războiul pentru aurul negru al secolului XXI. Ce atuuri are România în disputa pentru baterii și pământuri rare
A început războiul pentru aurul negru al secolului XXI. Ce atuuri are România în disputa pentru baterii și pământuri rare

„Cea mai mare dorință a mea este să recuperez timpul pierdut departe de fiica mea”, declara ea la ieșirea din penitenciar.

Revederea emoționantă cu Eva Maria

Revederea cu Eva Maria a fost unul dintre cele mai emoționante momente pentru Elena Udrea. Fetița nu fusese anunțată de sosirea mamei, iar surpriza a fost copleșitoare: Eva Maria a căzut în genunchi, apoi a alergat imediat în brațele mamei sale.

Elena Udrea și fiica ei.

Elena Udrea și fiica ei. Sursa foto Captură video

Ce planuri are Elena Udrea

La scurt timp după ce a ieșit din închisoare, fosta ministră s-a relaxat alături de partenerul ei, Adrian Alexandrov, și fetița lor în Delta Dunării. În perioada următoare, Elena Udrea intenționează să se concentreze pe relația cu Eva Maria. Aceasta a spus că își propuneși să revină treptat la activități profesionale și să se implice în afacerile familiei.

De asemenea, ea a spus că își dorește să susțină proiecte sociale și să ajute persoane care au trecut prin experiența detenției, printr-o organizație non-guvernamentală. Eliberarea Elenei Udrea a avut loc pe 17 iulie 2025.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:59 - Cum îi ajută actoria pe tineri să-și depășească fricile: Timiditatea se topește în fiecare exercițiu
12:51 - De la Parlament la diplomația prezidențială. Nicu Popescu devine emisar special pentru afaceri europene
12:40 - A început războiul pentru aurul negru al secolului XXI. Ce atuuri are România în disputa pentru baterii și pământuri ...
12:32 - FCSB, sub lupa ANAF. Clubul lui Gigi Becali, verificat pentru datorii de peste 7 milioane de lei
12:27 - Părinte de adolescent în 2025? Psiholog: De ce cearta pe telefon nu funcționează și ce să pui în loc pentru a te reco...
12:21 - Guvernul aprobă organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie și atestă noi stațiuni turistice în România

HAI România!

Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.
Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.
De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor
De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor

Proiecte speciale