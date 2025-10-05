Traian Băsescu: Elena Udrea putea fi un mare politician. Nu știam nimic despre dosarul Gala Bute

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a vorbit pentru prima dată despre Elena Udrea după eliberarea acesteia din penitenciar.

Băsescu a spus că nu a avut nicio informație despre faptele pentru care fosta sa colaboratoare a fost condamnată, subliniind că dosarul „Gala Bute” a apărut la mulți ani după finalul mandatului său prezidențial.

„Am știut la fel de mult cât am știut de fratele meu. Adică nimic. Cu Elena Udrea lucrurile s-au întâmplat în 2022. Eu terminasem mandatul în 2014, cu vreo opt ani înainte, deci nu eram la curent cu evoluțiile. Elena Udrea rămâne un om care, dacă nu ar fi avut probleme, ar fi fost un bun politician”, a declarat Traian Băsescu, potrivit Realitatea.

Este prima reacție publică a fostului președinte după ce Elena Udrea a fost eliberată condiționat, pe 17 iulie 2025, printr-o decizie definitivă a Tribunalului Prahova.

Fostul ministru al Turismului a executat trei ani și zece luni din pedeapsa de șase ani de închisoare primită în dosarul „Gala Bute”. După ieșirea din penitenciar, Udrea a transmis presei că este recunoscătoare pentru libertate și că perioada petrecută în detenție a fost „extrem de grea, mai ales pentru femei”.

„Mă bucur că această încercare s-a terminat. A fost o perioadă foarte dificilă, dar și o lecție de viață”, a declarat Udrea, la poarta penitenciarului.

Întrebată dacă intenționează să revină în politică, fosta ministră a negat categoric, afirmând: „Nu-mi mai trece prin cap. Deși, văzând cine face politică astăzi, m-ar bate gândul”, a spus ea, cu o doză de ironie.

Elena Udrea a adăugat că vrea să se dedice complet fiicei sale și să stea „departe de tot ce înseamnă viață publică”.

Elena Udrea a fost una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale lui Traian Băsescu în timpul mandatelor sale prezidențiale. A fost ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, șefa Cancelariei Prezidențiale și o figură centrală a Partidului Democrat-Liberal (PDL).