Traian Băsescu știe cine este vinovat pentru ingerințele Rusiei din alegerile prezidențiale

Fostul președinte Traian Băsescu critică dur modul în care au fost organizate alegerile din 2024, acuzând partidele de la guvernare că au creat haosul electoral care a permis ingerințele Rusiei.

Declarațiile vin după prezentarea raportului oficial de către președintele Nicușor Dan.

Fostul președinte Traian Băsescu a lansat critici dure la adresa partidelor aflate la guvernare, pe care le consideră principalele responsabile pentru modul defectuos în care au fost organizate alegerile din 2024.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, Băsescu a declarat că „fiasco-ul electoral” a fost provocat de decizii politice greșite care au compromis procesul democratic și au permis Federației Ruse să exploateze vulnerabilitățile create intern.

„Ce s-a făcut în anul 2024 este împotriva oricărui proces democratic legat de alegeri. S-au combinat, le-au amestecat, au pus localele cu europarlamentarele. Ce campanie s-a făcut pentru europarlamentare, cine a înțeles ceva? Pe urmă au intercalat între turul 1 și 2 legislativele. Cine a avut interes să provoace asemenea neînțelegeri și conflicte de interese ale unor alegeri curate?”, a spus Băsescu.

Fostul șef al statului a afirmat că ingerințele rusești au fost posibile doar din cauza greșelilor interne.

„Cine a amestecat alegerile din 2024? Rușii? Pe fondul incorectitudinii pe care am generat-o în procesul electoral, sigur că nici rușii nu au stat degeaba. Li s-a ivit ocazia să bage bățul în gard”, a explicat fostul președinte.

El a acuzat coaliția PSD–PNL–UDMR că a „păcălit electoratul” și a creat condițiile perfecte pentru interferențe străine.

„Partidele au o mare responsabilitate în fiasco-ul electoral de anul trecut. Ele au creat condițiile ca rușii să mai toarne și ei gaz pe foc… PSD, PNL, UDMR, cei care au făcut înțelegerea pentru prostituția electorală care s-a petrecut în România în 2024.”

Băsescu a amintit că România a ignorat recomandările Comisiei de la Veneția, care interzic suprapunerea alegerilor de natură diferită, pentru a evita confuziile și manipulările electorale.

„Așa ceva nu se vede în nicio țară din UE, iar România are avize de la Comisia de la Veneția de multă vreme, că nu se pot amesteca localele cu europarlamentarele sau să interfereze și între turul 1 și 2 să bagi parlamentarele. Este strigător la cer.”

Fostul președinte a făcut o comparație cu Republica Moldova, unde alegerile din același an s-au desfășurat fără ingerințe externe: „De ce acolo nu au reușit rușii să interfereze alegerile, iar în România au reușit să ne facă să anulăm alegerile? Pentru că acolo partidele nu s-au complăcut în a intra într-un joc care să favorizeze intervenția rușilor. Principalii responsabili de ce ni s-a întâmplat în 2024 sunt românii”, a conchis Băsescu.

Declarațiile fostului președinte vin după ce Administrația Prezidențială a publicat raportul complet prezentat de președintele Nicușor Dan în cadrul Comunității Politice Europene, în fața liderilor UE.

Documentul arată că România a fost una dintre principalele ținte ale unui „război hibrid” orchestrat de Federația Rusă.

„România a fost ținta predilectă a unor ample campanii hibride în contextul scrutinelor electorale din 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice, destabilizarea capacității de decizie a autorităților guvernamentale și diluarea gradului de coeziune la nivelul societății”, se arată în raport.

Raportul detaliază principalele instrumente folosite în campaniile hibride împotriva României: – atacuri cibernetice; – acțiuni secrete de destabilizare; – subversiune politică; – campanii de dezinformare și propagandă.

Potrivit documentului, atacurile cibernetice au început încă din 2022 și au fost „coordonate de actori din Federația Rusă”. În plus, sunt menționate legături directe între colaboratorii candidatului Călin Georgescu și Moscova.

Printre aceștia, se numără Horațiu Potra, fost luptător în Legiunea Străină, care conduce o companie privată de mercenari și a avut contacte repetate cu personalul Ambasadei Rusiei la București, inclusiv cu fostul ambasador Valeri Kuzmin.

În încheiere, Traian Băsescu a afirmat că, deși Kremlinul a încercat să influențeze alegerile, „adevărata distorsionare a venit din interior”.