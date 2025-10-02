Dan Voiculescu face dezvăluiri uluitoare despre presiunile venite de la președinții României: „M-au sunat toți, de la Iliescu la Băsescu. Mesajul era același”. Video
- Nicolae Comănescu
- 2 octombrie 2025, 20:13
Într-unul dintre cele mai așteptate episoade ale toamnei, Dan Voiculescu a acceptat invitația lui Mihai Morar la podcastul „Fain & Simplu” și a făcut o serie de declarații în premieră absolută, care dau peste cap culisele politicii și ale presei românești din ultimii 30 de ani.
Dan Voiculescu, despre mesajele primite de la foști președinți ai României
Momentul culminant a venit în momentul în care Mihai Morar l-a întrebat direct pe Dan Voiculescu dacă au existat presiuni din partea politicienilor pentru a influența politica editorială a posturilor media pe care acesta le-a fondat.
Răspunsul lui Dan Voiculescu a fost neașteptat: „Multe. Multe, și când spun multe, mă refer în ordinea anilor care au trecut, încă de la domnul președinte Iliescu, urmat de toți președinții, mai puțin Iohannis. Iliescu, Constantinescu, Băsescu m-au sunat și mesajul era același de la toți, sigur, exprimat în feluri diferite. «Ce vrei să-ți dăm?» Se refereau la materie. Să-mi dea o fabrică, o uzină, bani, nu se referea la nimic spiritual sau la o medalie. «Ce vrei să-ți dăm ca să fii prietenos cu noi?» Și răspunsul a fost totdeauna același: nu am nevoie de nimic.”
Declarația vine din partea unuia dintre cei mai influenți oameni din media post-revoluționară, fondator al trustului Antena și actor-cheie în numeroase momente politice importante. În anii ’90 și 2000, trustul său media a fost în centrul multor dispute publice și confruntări politice, iar influența editorială a fost adesea subiect de speculații și dezbateri aprinse.
Presiunile directe, la cel mai înalt nivel
Mărturia lui Dan Voiculescu aduce o lumină nouă asupra relației tensionate dintre presă și putere, confirmând ceea ce până acum era discutat doar pe la colțuri: presiunile directe, la cel mai înalt nivel, nu au fost o excepție, ci o constantă în viața mediatică a României post-decembriste. Faptul că nume grele - de la Ion Iliescu la Emil Constantinescu și Traian Băsescu - ar fi apelat personal la el pentru a negocia „tonul” editorial arată dimensiunea reală a influenței media în acea perioadă.
Interviul a scos la iveală și latura personală a acestor momente. Dan Voiculescu a explicat că nu a cedat niciunei presiuni și că răspunsul său a fost mereu același: „Nu am nevoie de nimic.”
Martor direct, și uneori jucător decisiv, în jocurile de putere dintre mass-media și politicieni
Aceste dezvăluiri deschid, fără îndoială, o nouă perspectivă asupra istoriei recente, mai ales venind din partea unui personaj care a fost martor direct, și uneori jucător decisiv, în jocurile de putere dintre mass-media și politicieni.
Podcastul integral cu Dan Voiculescu poate fi urmărit pe canalul de YouTube „Fain & Simplu” cu Mihai Morar.
