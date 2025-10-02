Dan Voiculescu face dezvăluiri uluitoare despre presiunile venite de la președinții României: „M-au sunat toți, de la Iliescu la Băsescu. Mesajul era același”. Video

Într-unul dintre cele mai așteptate episoade ale toamnei, Dan Voiculescu a acceptat invitația lui Mihai Morar la podcastul „Fain & Simplu” și a făcut o serie de declarații în premieră absolută, care dau peste cap culisele politicii și ale presei românești din ultimii 30 de ani.

Momentul culminant a venit în momentul în care Mihai Morar l-a întrebat direct pe Dan Voiculescu dacă au existat presiuni din partea politicienilor pentru a influența politica editorială a posturilor media pe care acesta le-a fondat.

Răspunsul lui Dan Voiculescu a fost neașteptat: „Multe. Multe, și când spun multe, mă refer în ordinea anilor care au trecut, încă de la domnul președinte Iliescu, urmat de toți președinții, mai puțin Iohannis. Iliescu, Constantinescu, Băsescu m-au sunat și mesajul era același de la toți, sigur, exprimat în feluri diferite. «Ce vrei să-ți dăm?» Se refereau la materie. Să-mi dea o fabrică, o uzină, bani, nu se referea la nimic spiritual sau la o medalie. «Ce vrei să-ți dăm ca să fii prietenos cu noi?» Și răspunsul a fost totdeauna același: nu am nevoie de nimic.”

Declarația vine din partea unuia dintre cei mai influenți oameni din media post-revoluționară, fondator al trustului Antena și actor-cheie în numeroase momente politice importante. În anii ’90 și 2000, trustul său media a fost în centrul multor dispute publice și confruntări politice, iar influența editorială a fost adesea subiect de speculații și dezbateri aprinse.

Mărturia lui Dan Voiculescu aduce o lumină nouă asupra relației tensionate dintre presă și putere, confirmând ceea ce până acum era discutat doar pe la colțuri: presiunile directe, la cel mai înalt nivel, nu au fost o excepție, ci o constantă în viața mediatică a României post-decembriste. Faptul că nume grele - de la Ion Iliescu la Emil Constantinescu și Traian Băsescu - ar fi apelat personal la el pentru a negocia „tonul” editorial arată dimensiunea reală a influenței media în acea perioadă.

Interviul a scos la iveală și latura personală a acestor momente. Dan Voiculescu a explicat că nu a cedat niciunei presiuni și că răspunsul său a fost mereu același: „Nu am nevoie de nimic.”

Aceste dezvăluiri deschid, fără îndoială, o nouă perspectivă asupra istoriei recente, mai ales venind din partea unui personaj care a fost martor direct, și uneori jucător decisiv, în jocurile de putere dintre mass-media și politicieni.

Podcastul integral cu Dan Voiculescu poate fi urmărit pe canalul de YouTube „Fain & Simplu” cu Mihai Morar.