Politica

Acuzații grave la adresa lui Piedone. Cum ar fi lansat de fapt Partidul PNRR la Sala Palatului, pe bani

Comentează știrea
Acuzații grave la adresa lui Piedone. Cum ar fi lansat de fapt Partidul PNRR la Sala Palatului, pe baniCristian Popescu Piedone. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Apar acuzații dure la adresa fostului primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, legat de lansarea partidului său. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora acest lucru a fost făcut contra cost.

 Cum a umplut Piedone Sala Palatului

Show de zile mari la Sala Palatului. Fostul primar al sectorului 5 și-a lansat Partidul PNRR nu oriunde ci chiar la Sala Palatului. A reușit nu doar să umple locația ci să facă și un show de zile mari cu lumini, muzică și aplauze, tot ce trebuie pentru eveniment. Cum ar veni un succes răsunător. Doar că în spatele acestui mare triumf s-ar afla banii.

Mai exact oamenii ar fi fost aduși cu autocarele, ba chiar și plătiți să participe la fastuosul eveniment. 150 de lei ar fi primit și o brățară ca să umple sala în cauză.

Organizare ca în armată

Dar mobilizarea a fost una exemplară, cel puțin așa se vede. Potrivit informațiilor din spațiul public oamenii ar fi provenit din organizații, piețe, cartiere, din sectorul 5 pe care l-ar controla fiul fostului primar. Lucrurile ar fi stat în felul următor: la capătul autocarelor care ar fi adus oamenii nu tocmai entuziasmați, aceștia își primeau banii și brățara roșie.

Adrian Mutu, acuzat că a pus stăpânire pe un teren de sport al statului
Adrian Mutu, acuzat că a pus stăpânire pe un teren de sport al statului
Valentin Ceaușescu a cerut ajutor de la stat pentru a se putea trata
Valentin Ceaușescu a cerut ajutor de la stat pentru a se putea trata
Piedone

Piedone/ Sursa foto INQUAM Octav Ganea

Practic nimeni nu intra fără această brățară. Au existat și excepții precum Rareș Hopincă, fiul lui Piedone sau Radu Cristescu. Atmosfera din interior ar fi fost una ciudată, după cum spun cei care au asistat.

Practică fără dosarele penale

Aceasta nu este o practică rar folosită de către politicieni. Adusul oamenilor cu autocarele a fost și probabil va rămâne una dintre cele mai facile metode pentru a strânge un public larg.

Desigur că și plata acestuia trebuie făcută întocmai. Cât este de legal? Nu știm! Asta pentru că nici un dosar penal legat de un astfel de subiect nu a ajuns la o decizie definitivă. Probabil dacă acest lucru s-ar fi întâmplat am fi văzut mai puține autocare în perioade de campanii electorale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:29 - Adrian Mutu, acuzat că a pus stăpânire pe un teren de sport al statului
15:21 - Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu, depus la capelă: Nu poate fi înmormântată ca un câine
15:16 - Incendiul la o școală din județul Teleorman
15:03 - Valentin Ceaușescu a cerut ajutor de la stat pentru a se putea trata
15:02 - Hegseth i-a convocat pe toți generalii SUA fără să spună clar de ce. Scenariile au explodat
14:58 - Victor Ciutacu despre Bolojan: Omul e ca tractorul în vie

HAI România!

Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului

Proiecte speciale