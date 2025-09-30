Acuzații grave la adresa lui Piedone. Cum ar fi lansat de fapt Partidul PNRR la Sala Palatului, pe bani

Apar acuzații dure la adresa fostului primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, legat de lansarea partidului său. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora acest lucru a fost făcut contra cost.

Show de zile mari la Sala Palatului. Fostul primar al sectorului 5 și-a lansat Partidul PNRR nu oriunde ci chiar la Sala Palatului. A reușit nu doar să umple locația ci să facă și un show de zile mari cu lumini, muzică și aplauze, tot ce trebuie pentru eveniment. Cum ar veni un succes răsunător. Doar că în spatele acestui mare triumf s-ar afla banii.

Mai exact oamenii ar fi fost aduși cu autocarele, ba chiar și plătiți să participe la fastuosul eveniment. 150 de lei ar fi primit și o brățară ca să umple sala în cauză.

Dar mobilizarea a fost una exemplară, cel puțin așa se vede. Potrivit informațiilor din spațiul public oamenii ar fi provenit din organizații, piețe, cartiere, din sectorul 5 pe care l-ar controla fiul fostului primar. Lucrurile ar fi stat în felul următor: la capătul autocarelor care ar fi adus oamenii nu tocmai entuziasmați, aceștia își primeau banii și brățara roșie.

Practic nimeni nu intra fără această brățară. Au existat și excepții precum Rareș Hopincă, fiul lui Piedone sau Radu Cristescu. Atmosfera din interior ar fi fost una ciudată, după cum spun cei care au asistat.

Aceasta nu este o practică rar folosită de către politicieni. Adusul oamenilor cu autocarele a fost și probabil va rămâne una dintre cele mai facile metode pentru a strânge un public larg.

Desigur că și plata acestuia trebuie făcută întocmai. Cât este de legal? Nu știm! Asta pentru că nici un dosar penal legat de un astfel de subiect nu a ajuns la o decizie definitivă. Probabil dacă acest lucru s-ar fi întâmplat am fi văzut mai puține autocare în perioade de campanii electorale.