Ascensiunea lui Theo Rose: de la primele apariții TV la concerte grandioase

Theo Rose, pe numele său real Theodora Maria Diaconu, s-a născut pe 8 august 1997 în Ploiești și a debutat în lumea artistică încă din copilărie, cântând de la vârsta de 4 ani. A crescut într-o familie iubitoare de muzică și arte, iar talentul său a fost evident încă de timpuriu.

În adolescență, a participat la numeroase concursuri de muzică, câștigând premii importante și atrăgând atenția juriilor, care o considerau un fenomen vocal.

Cariera sa a luat un avânt considerabil în 2020, când a participat la emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”, un concurs de modă difuzat la Kanal D. Deși nu a câștigat competiția, Theo a impresionat prin stilul său unic și atitudinea sa, devenind rapid o prezență constantă în media românească.

Ulterior, a fost co-prezentatoare la emisiunea „SuperStar România” în 2021 și a devenit jurat la „Vocea României” începând cu sezonul 10, alături de Smiley.

În paralel, Theo Rose și-a extins activitatea în domeniul actoriei. În 2022, a obținut un rol principal în serialul „Clanul”, unde a interpretat-o pe Vera Maximilian, fiica unui mafiot român, interpretat de George Mihăiță. Serialul a fost difuzat pe Pro TV, și a avut un succes semnificativ, consolidându-i statutul de vedetă multifacetată.

Pe lângă activitatea sa în televiziune, Theo a lansat numeroase piese de succes, colaborând cu artiști renumiți precum Jador, Nosfe și Cabron. Printre cele mai populare melodii se numără „Fructul interzis”, „Spune-i mama”, „Sângele frate nu te face” și „Noaptea ne fură iubiri”. Muzica sa îmbină elemente de pop, reggaeton și manele, atrăgând o audiență diversă.

În noiembrie 2025, Theo Rose a susținut un concert de excepție la Sala Palatului din București, un eveniment sold-out care a demonstrat impactul său în industria muzicală românească. Spectacolul a fost o combinație între muzică interbelică și stilul său caracteristic, oferind publicului o experiență unică.

Evenimentul a fost atât de apreciat încât a fost organizată o a treia ediție a spectacolului „Pe vechi” în aceeași locație, pe 12 noiembrie 2025

În plan personal, Theo Rose a avut o relație de lungă durată cu nepotul lui Nea Marin, Alex Leonte, însă în vara anului 2022 s-au despărțit. La scurt timp după, artista a început o relație cu regizorul Anghel Damian. În iunie 2023, cei doi au devenit părinți unui băiețel, Sasha Ioan, iar în toamna anului 2024 s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii discrete.

Relația lor a început cu stângul. Anghel Damian se despărțire recent de scenarista Lia Bugnar, iar aceasta a acceptat cu greu că regizorul s-a îndrăgostit de Theo pe platourile de filmare de la Clanul. Cu toate acestea, Anghel și Theo au reușit să treacă peste orice obstacol.