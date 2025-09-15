Monden

Ascensiunea lui Theo Rose: de la primele apariții TV la concerte grandioase

Comentează știrea
Ascensiunea lui Theo Rose: de la primele apariții TV la concerte grandioaseTheo Rose. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Theo Rose, pe numele său real Theodora Maria Diaconu, s-a născut pe 8 august 1997 în Ploiești și a debutat în lumea artistică încă din copilărie, cântând de la vârsta de 4 ani. A crescut într-o familie iubitoare de muzică și arte, iar talentul său a fost evident încă de timpuriu.

În adolescență, a participat la numeroase concursuri de muzică, câștigând premii importante și atrăgând atenția juriilor, care o considerau un fenomen vocal.

Theo Rose, drumul către celebritate

Cariera sa a luat un avânt considerabil în 2020, când a participat la emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”, un concurs de modă difuzat la Kanal D. Deși nu a câștigat competiția, Theo a impresionat prin stilul său unic și atitudinea sa, devenind rapid o prezență constantă în media românească.

Ulterior, a fost co-prezentatoare la emisiunea „SuperStar România” în 2021 și a devenit jurat la „Vocea României” începând cu sezonul 10, alături de Smiley.

Bărbatul care a sfidat moartea. A supraviețuit plutonului de execuție
Bărbatul care a sfidat moartea. A supraviețuit plutonului de execuție
Nicușor Dan: Marea corupție nu a fost deranjată. Ce spune despre Dosarul ICA
Nicușor Dan: Marea corupție nu a fost deranjată. Ce spune despre Dosarul ICA

În paralel, Theo Rose și-a extins activitatea în domeniul actoriei. În 2022, a obținut un rol principal în serialul „Clanul”, unde a interpretat-o pe Vera Maximilian, fiica unui mafiot român, interpretat de George Mihăiță. Serialul a fost difuzat pe Pro TV, și a avut un succes semnificativ, consolidându-i statutul de vedetă multifacetată.

Theo Rose la Bravo ai stil

Theo Rose la Bravo ai stil/ Sursa foto Captură video

Cariera muzicală: hituri și spectacole de amploare

Pe lângă activitatea sa în televiziune, Theo a lansat numeroase piese de succes, colaborând cu artiști renumiți precum Jador, Nosfe și Cabron. Printre cele mai populare melodii se numără „Fructul interzis”, „Spune-i mama”, „Sângele frate nu te face” și „Noaptea ne fură iubiri”. Muzica sa îmbină elemente de pop, reggaeton și manele, atrăgând o audiență diversă.

În noiembrie 2025, Theo Rose a susținut un concert de excepție la Sala Palatului din București, un eveniment sold-out care a demonstrat impactul său în industria muzicală românească. Spectacolul a fost o combinație între muzică interbelică și stilul său caracteristic, oferind publicului o experiență unică.

Evenimentul a fost atât de apreciat încât a fost organizată o a treia ediție a spectacolului „Pe vechi” în aceeași locație, pe 12 noiembrie 2025

Theo Rose, mamă și soție devotată

În plan personal, Theo Rose a avut o relație de lungă durată cu nepotul lui Nea Marin, Alex Leonte, însă în vara anului 2022 s-au despărțit. La scurt timp după, artista a început o relație cu regizorul Anghel Damian. În iunie 2023, cei doi au devenit părinți unui băiețel, Sasha Ioan, iar în toamna anului 2024 s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii discrete.

Theo Rose și Anghel Damian.v1

Theo Rose și Anghel Damian. Sursa foto Captură video

Relația lor a început cu stângul. Anghel Damian se despărțire recent de scenarista Lia Bugnar, iar aceasta a acceptat cu greu că regizorul s-a îndrăgostit de Theo pe platourile de filmare de la Clanul. Cu toate acestea, Anghel și Theo au reușit să treacă peste orice obstacol.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:53 - Bărbatul care a sfidat moartea. A supraviețuit plutonului de execuție
23:46 - Un polonez, vacanță de coșmar în România
23:37 - Nicușor Dan: Marea corupție nu a fost deranjată. Ce spune despre Dosarul ICA
23:27 - Ascensiunea lui Theo Rose: de la primele apariții TV la concerte grandioase
23:18 - Amazon lansează funcția „Ascultă rezumatul” pentru cumpărături mai rapide cu ajutorul inteligenței artificiale
23:04 - Paradisul părăsit din inima României revine la viață. Un miracol pe care nimeni nu îl mai credea posibil

HAI România!

Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale

Proiecte speciale