Fiul lui Lonnie Donegan a făcut senzație la „Vocea României”. Reacțiile juraților și momentul memorabil

Sezonul 13 al emisiunii „Vocea României” aduce numeroase surprize și voci care impresionează atât antrenorii, cât și publicul. În prima ediție, telespectatorii au putut urmări momente spectaculoase și concurenți care au lăsat audiența fără cuvinte. Unul dintre aceste momente a fost cel al lui Peter Donegan, fiul artistului Lonnie Donegan.

Peter Donegan a povestit că s-a născut în Londra, a crescut în California, apoi în Florida și Spania, iar acum locuiește în România. Artistul are un băiat de 10 ani, diagnosticat cu autism și ADHD, iar familia sa depune toate eforturile pentru a-i asigura sprijinul necesar.

Fiul cunoscutului artist Lonnie Donegan a declarat că a ajuns în România datorită soției sale românce, care l-a încurajat și să urce pe scena de la „Vocea României”.

După ce a întors toate cele patru scaune, antrenorii au fost impresionați de interpretarea sa. El a mai spus că a participat la „Vocea UK” în 2019 și a cântat acolo alături de Tom Jones.

„A fost minunat să auzim pe cineva care stăpânește muzica, mai cu seamă un gen muzical deloc ușor, pe care noi nu-l auzim așa frecvent la Vocea României”, i-a spus Theo Rose, iar Horia Brenciu i-a făcut o propunere: „Să știi că mi-ai dat un chef de live formidabil și eu aș vrea să repetăm asta într-un concert, să te invităm în concertele noastre”.

Cel care l-a câștigat în echipa sa a fost Smiley, antrenorul afirmând că și-ar dori să meargă la concertul concurentului pentru a-l asculta și că i-ar face o mare plăcere să colaboreze cu el.

„Mi-ar face o deosebită plăcere să lucrăm împreună. N-am mai reușit să câștig Vocea României de câțiva ani, iar anul ăsta mi-aș dori să am vocea câștigătoare în echipă”, a mai adăugat acesta.

Evoluția lui Peter Donegan va putea fi urmărită în următoarea etapă. „Vocea României” a început cu audițiile pe nevăzute, care sunt difuzate în fiecare vineri, de la ora 20.30, pe PRO TV și VOYO.