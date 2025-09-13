Monden

Florin Dumitrescu, la un pas de înec în vacanță: Mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul

Florin Dumitrescu, cunoscut publicului larg din postura de jurat la emisiunea „MasterChef”, a petrecut recent o vacanță în Spania alături de soția sa și cele două fiice. Vacanța care trebuia să fie un prilej de relaxare s-a transformat, pentru scurt timp, într-un moment de pericol real: a fost la un pas de înec „m-a lovit tare un val, m-a dărâmat”.

În timp ce se afla la plajă împreună cu familia, chef-ul a fost surprins de valuri extrem de puternice. Acesta a avut dificultăți în a reveni la suprafață, fiind la un pas de a se îneca. Din fericire, a reușit să iasă singur din apă, fără să fie nevoie de intervenția salvamarilor.

Potrivit celor relatate, soția sa nu a asistat la întreaga scenă, aflându-se într-o conversație telefonică în acel moment. Incidentul s-a încheiat fără urmări grave, iar familia și-a putut continua vacanța în siguranță.

Chef Florin Dumitrescu a relatat că apa abia îi ajungea până la genunchi, dar l-a lovit tare un val și l-a dărâmat și atunci și-a zis: hai că ies la suprafață după ce trece următorul val”.

Soția lui nu a văzut nimic: i-am povestit eu după aceea toată pățania

Soția sa nu a asistat la întreaga scenă, fiind ocupată la telefon în acel moment. Ulterior, chef-ul i-a relatat ce s-a întâmplat, spunând că a fost, totuși, norocos că partenera sa nu a văzut întreaga întâmplare, pentru că s-ar fi speriat foarte tare.

Din păcate, mai povestește Florin Dumitrescu, „Doar că au venit atât de multe și puternice, mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul. Era să mă înec, am dat ochii peste cap puțin, a fost ceva super-dubios. Noroc că soția mea nu a văzut scena, că s-ar fi speriat groaznic. Ea vorbea la telefon și i-am povestit eu după aceea toată pățania”.

Florin Dumitrescu, despre personalitatea fiicelor sale

Chef Florin Dumitrescu a vorbit și despre fiicele sale spunând că mezina familiei se remarcă printr-un spirit jucăuș și inventiv, fiind  „mereu pusă pe șotii, cum sunt eu”.

În schimb, fiica cea mare „când face o pasiune din ceva, aprofundează atât de tare, că o duce la nivel de obsesie”. Chef-ul a mai subliniat că cele două fete sunt diferite: una dintre ele este atrasă de domeniul artistic, dedicându-se activităților precum croșetatul, pianul și muzica jazz, în timp ce cealaltă preferă cultura pop și zona de business, având o pasiune pentru benzile desenate și muzica rock, în special trupa Nirvana.

„Sunt diferite, sunt un melanj între personalitatea mea și personalitatea soției mele. Ce fac eu consider că e artă, dar și muncă, iar Cristina, soția mea, e orientată către afaceri”, a mai relatat Florin Dumitrescu într-un interviu pentru viva.ro.

