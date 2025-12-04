Social Breaking news

România, sub incidența codului roșu. Avertisment suplimentar pentru zonele montane

România, sub incidența codului roșu. Avertisment suplimentar pentru zonele montane
Meteorologii au emis joi seară un Cod roșu de vânt puternic pentru 12 localități din Caraș-Severin, unde rafalele depășesc 90 km/h. ANM a anunțat și un Cod galben pentru zone montane din Argeș, Prahova și Dâmbovița.

Cod roșu în 12 localități din Caraș-Severin

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi seară o avertizare nowcasting Cod roșu pentru mai multe localități din județul Caraș-Severin. Conform ANM, se înregistrează intensificări puternice și susținute ale vântului, cu rafale care depășesc 90 de kilometri pe oră.

Localitățile vizate sunt Oravița, Pojejena, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Naidăș, Vrani și Ciuchici.

Avertizarea este valabilă până la ora 21.00. Fenomenul este încadrat la Cod roșu din cauza vitezei mari a vântului, care depășește pragurile admise pentru avertizările obișnuite.

Cod Galben, ploi puternice

Sursa foto: Facebook/ IGSU

Cod galben în zonele montane din Argeș, Prahova și Dâmbovița

Pe lângă avertizarea extremă pentru Caraș-Severin, ANM a emis și o atenționare Cod galben pentru zonele montane înalte din județele Argeș, Prahova și Dâmbovița.

Meteorologii anunță că zonele aflate la altitudini de peste 1.800 de metri vor fi afectate de intensificări puternice ale vântului. Rafalele sunt estimate între 90 și 100 de kilometri pe oră.

Avertizarea este valabilă în cursul serii de joi, intervalul exact fiind anunțat în sistem nowcasting.

