Capcana semaforului. Când poți trece legal pe culoarea roșie potrivit Codului Rutier

Respectarea semnalelor luminoase este fundamentul siguranței rutiere în orice zonă urbană aglomerată. Pentru majoritatea șoferilor, culoarea roșie a semaforului reprezintă un ordin de oprire absolut, a cărui încălcare atrage sancțiuni drastice. Totuși, Codul Rutier din 2026 menține o ierarhie clară a priorităților, oferind o singură excepție legală în care trecerea pe „interzis” nu este doar permisă, ci obligatorie.

Trecerea pe roșu rămâne una dintre cele mai monitorizate abateri. Dincolo de riscul evident de a provoca o coliziune laterală, consecințele financiare și administrative sunt imediate. În 2026, valoarea punctului de amendă a fost ajustată la 202,5 lei (reprezentând 5% din salariul minim brut), ceea ce înseamnă că o astfel de neatenție te poate costa între 810 și 1.012,5 lei.

Mai gravă decât amenda este suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile. În contextul unui trafic tot mai digitalizat, în care camerele de supraveghere cu recunoaștere automată sunt prezente în majoritatea intersecțiilor mari, șansele de a scăpa nesancționat sunt minime.

Secretul pentru a nu lua amendă în astfel de momente stă în înțelegerea priorităților de la volan. Codul Rutier nu pune toate regulile în aceeași oală. Există o piramidă a puterii în intersecție, iar în vârful ei nu se află algoritmii semaforului, ci omul.

Mai exact, semnalele polițistului rutier sunt literă de lege și anulează orice alt indicator sau lumină colorată. Regulile de circulație nu sunt toate la același nivel; ele funcționează într-o structură piramidală:

Semnalele polițistului rutier (Autoritatea supremă în intersecție); Semnalele mașinilor de intervenție (Poliție, SMURD, Pompieri); Semnalele luminoase ale semaforului; Indicatoarele și marcajele rutiere.

Singura situație în care Poliția nu te poate sancționa pentru trecerea pe roșu este atunci când un agent de circulație dirijează traficul și îți indică explicit să înaintezi. În momentul în care un polițist se află în centrul intersecției, semaforul devine, din punct de vedere legal, „invizibil”.

Dacă agentul este poziționat cu profilul către tine și îți face semn să treci, ești obligat să te conformezi, chiar dacă lumina semaforului este roșie. În acest caz, polițistul își asumă responsabilitatea siguranței, oprind fluxurile de trafic care se intersectează cu direcția ta de mers. Nerespectarea indicațiilor polițistului în favoarea culorii semaforului poate fi, paradoxal, considerată ea însăși o contravenție.