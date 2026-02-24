Accident în Cluj-Napoca. Un adolescent pe trotinetă, lovit de autobuz după ce ar fi trecut pe roșu

Un adolescent de 17 ani a ajuns la spital marți dimineață, după ce a fost implicat într-un accident rutier petrecut într-o zonă intens circulată din Cluj-Napoca. Tânărul se deplasa pe trotinetă și ar fi traversat neregulamentar o intersecție, moment în care a fost lovit de un autobuz aflat în trafic, a anunțat IPJ Cluj.

Incidentul a avut loc pe strada Petőfi Sándor, una dintre arterele aglomerate din zona centrală a orașului.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, primele verificări făcute la fața locului indică faptul că adolescentul, din Cluj-Napoca, s-ar fi deplasat pe trotinetăși ar fi pătruns în intersecție la culoarea roșie a semaforului electric, intenționând să vireze la stânga.

În acel moment, el ar fi intrat în coliziune cu un autobuz condus de un bărbat în vârstă de 50 de ani, tot din Cluj-Napoca. Șoferul mijlocului de transport în comun circula regulamentar în momentul impactului.

Conform informațiilor disponibile, tânărul nu purta cască de protecție și avea căști în urechi în momentul producerii accidentului.

În urma impactului, minorul a fost rănit, însă a rămas conștient și cooperant. Echipajele medicale sosite la fața locului i-au acordat primul ajutor, ulterior acesta fiind transportat la spital pentru investigații suplimentare.

„Din fericire, starea acestuia nu este gravă și a fost cooperant la fața locului. A fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare. În mijlocul de transport nu au fost înregistrate alte victime”, a precizat Alin Oaidă pentru Cluj24.

În autobuz nu au fost raportate alte persoane rănite.

Polițiștii au continuat cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Atât conducătorul autobuzului, cât și adolescentul au fost testați cu aparatul etilotest.

Rezultatele au fost negative în ambele cazuri, au transmis reprezentanții IPJ Cluj. Ancheta este în desfășurare pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.