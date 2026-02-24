Social Breaking news

Accident în Cluj-Napoca. Un adolescent pe trotinetă, lovit de autobuz după ce ar fi trecut pe roșu

Comentează știrea
Accident în Cluj-Napoca. Un adolescent pe trotinetă, lovit de autobuz după ce ar fi trecut pe roșutrotinete electrice. Sursa foto: Pixabax.com
Din cuprinsul articolului

Un adolescent de 17 ani a ajuns la spital marți dimineață, după ce a fost implicat într-un accident rutier petrecut într-o zonă intens circulată din Cluj-Napoca. Tânărul se deplasa pe trotinetă și ar fi traversat neregulamentar o intersecție, moment în care a fost lovit de un autobuz aflat în trafic, a anunțat IPJ Cluj.

Incidentul a avut loc pe strada Petőfi Sándor, una dintre arterele aglomerate din zona centrală a orașului.

Adolescentul din Cluj ar fi intrat în intersecție pe culoarea roșie

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, primele verificări făcute la fața locului indică faptul că adolescentul, din Cluj-Napoca, s-ar fi deplasat pe trotinetăși ar fi pătruns în intersecție la culoarea roșie a semaforului electric, intenționând să vireze la stânga.

În acel moment, el ar fi intrat în coliziune cu un autobuz condus de un bărbat în vârstă de 50 de ani, tot din Cluj-Napoca. Șoferul mijlocului de transport în comun circula regulamentar în momentul impactului.

Costurile de finanţare în lei ale României ating minime istorice după decizia CCR. Dobânda la 5 ani a ajuns la sub 6% pentru prima dată după 2022
Costurile de finanţare în lei ale României ating minime istorice după decizia CCR. Dobânda la 5 ani a ajuns la sub 6% pentru prima dată după 2022
Suma fabuloasă câștigată de George Becali la table. Personajul celebru pe care l-a lăsat fără bani
Suma fabuloasă câștigată de George Becali la table. Personajul celebru pe care l-a lăsat fără bani

Conform informațiilor disponibile, tânărul nu purta cască de protecție și avea căști în urechi în momentul producerii accidentului.

Poliția

Poliția. Sursă foto: Facebook

Tânărul a fost transportat la UPU

În urma impactului, minorul a fost rănit, însă a rămas conștient și cooperant. Echipajele medicale sosite la fața locului i-au acordat primul ajutor, ulterior acesta fiind transportat la spital pentru investigații suplimentare.

„Din fericire, starea acestuia nu este gravă și a fost cooperant la fața locului. A fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare. În mijlocul de transport nu au fost înregistrate alte victime”, a precizat Alin Oaidă pentru Cluj24.

În autobuz nu au fost raportate alte persoane rănite.

IPJ Cluj, testări cu etilotestul

Polițiștii au continuat cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Atât conducătorul autobuzului, cât și adolescentul au fost testați cu aparatul etilotest.

Rezultatele au fost negative în ambele cazuri, au transmis reprezentanții IPJ Cluj. Ancheta este în desfășurare pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:32 - Costurile de finanţare în lei ale României ating minime istorice după decizia CCR. Dobânda la 5 ani a ajuns la sub 6%...
16:20 - Suma fabuloasă câștigată de George Becali la table. Personajul celebru pe care l-a lăsat fără bani
16:14 - Australia lansează audieri publice privind antisemitismul după atacul de la Bondi Beach
16:09 - Serialul „Wednesday” revine pe Netflix cu sezonul 3
16:02 - Cum să te îmbraci de Dragobete. Ghid de stil și culori conform tradiției românești
15:57 - Kelemen Hunor avertizează asupra riscului unei guvernări monocolore după 2028

HAI România!

🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne
🔴 Scandal uriaș cu #rezist. Useriștii provoacă și după aia se plâng
🔴 Scandal uriaș cu #rezist. Useriștii provoacă și după aia se plâng
România, ținta Iranului?
România, ținta Iranului?

Proiecte speciale