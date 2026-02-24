Încă un val de atacuri cu drone în Zaporojie. Cinci persoane, printre care şi un copil, au fost rănite

Orașul ucrainean Zaporojie a fost ținta unor atacuri cu drone în timpul nopții, iar cinci persoane, între care și un copil, au fost rănite, potrivit informațiilor furnizate marți de autorități și citate de France24. Loviturile au avut loc în contextul apropierii aniversării a patru ani de la declanșarea războiului.

Conform Serviciului de Urgență al Ucrainei (DSNS), atacurile s-au produs luni seara și au vizat mai multe puncte din centrul regional al orașului. „Cinci persoane, printre care un copil, au fost rănite în urma atacurilor”, a declarat DSNS.

Una dintre drone s-a prăbușit peste o clădire a unei fabrici situate în apropierea unui imobil rezidențial cu nouă etaje. Impactul a declanșat un incendiu care s-a extins pe o suprafață de peste 200 de metri pătrați. De asemenea, mai multe locuințe din vecinătate au suferit avarii, potrivit echipelor de intervenție.

Un alt atac a vizat o zonă aflată în apropierea cartierelor de locuințe, fiind afectate cinci clădiri și mai multe autoturisme parcate într-o curte interioară. Serviciile de urgență au mobilizat echipe și echipamente pentru stingerea incendiilor și pentru evaluarea pagubelor produse.

Zaporojie, important centru industrial situat în apropierea liniei frontului din sudul Ucrainei, se confruntă aproape zilnic cu atacuri cu drone și rachete lansate de forțele ruse.

Evenimentele din Zaporojie au avut loc la doar 24 de ore după un alt atac cu drone asupra regiunii Odesa, soldat cu doi morți și trei răniți. Mai multe clădiri și obiective de infrastructură au fost avariate în urma loviturilor.

Autoritățile locale au precizat că zona a fost din nou vizată de drone de atac, printre ținte aflându-se obiective industriale, instalații energetice și infrastructură civilă. În urma atacului, două persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin trei răniți au fost transportați la unități medicale pentru îngrijiri.

Au fost afectate spații de producție și depozitare, clădiri administrative, sediul unui service auto și mai multe vehicule. O dronă a pătruns într-un apartament situat într-un bloc înalt, însă nu a explodat. Locatarii au primit sprijin din partea psihologilor Serviciului de Urgență de Stat. Incendiile izbucnite au fost lichidate într-un timp scurt de echipele de pompieri.

În noaptea de 22 februarie 2026, forțele ruse au lansat un nou atac de amploare asupra mai multor ținte de pe teritoriul Ucrainei. Operațiunea a inclus utilizarea combinată a rachetelor de diferite tipuri și a dronelor de atac. Au fost raportate drone Geran (Shahed), rachete operativ-tactice Iskander și rachete aer-sol, inclusiv rachete anti-radar.

Cele mai numeroase explozii au fost semnalate în zona capitalei Kiev, unde incendii au afectat facilități din sectorul combustibil și energie, posturi de comandă și depozite de materiale și echipamente tehnice. Lovituri au fost raportate și în Boryspil, Bucha, Irpin și Zhulyany, iar infrastructura aerodromului din capitală a fost vizată de rachete și drone.

Un incendiu de proporții izbucnit în Kiev a fost stins în cursul nopții. Potrivit unor informații preliminare provenite din partea rusă, cauza ar fi fost utilizarea anormală a sistemelor de apărare antiaeriană de către forțele ucrainene.