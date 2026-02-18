International

Pentru visul său, Putin vrea să prelungească războiul cu mulți ani. Liderul de la Kremlin consideră că are un avantaj major

Pentru visul său, Putin vrea să prelungească războiul cu mulți ani. Liderul de la Kremlin consideră că are un avantaj major
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, rămâne hotărât să continue ofensiva din Ucraina, vizând controlul total asupra regiunii Donbas, potrivit surselor din serviciile de informații și mediile militare occidentale citate de The New York Times.

Când vrea Putin să termine războiul din Ucraina

Oficialii occidentali apreciază că, deși cucerirea regiunii Donețk ar putea dura încă 1,5–2 ani, liderul de la Kremlin consideră că fiecare zi de lupte și bombardamente asupra infrastructurii și zonelor locuite de civili îi crește avantajul strategic.

Sursele NYT menționează că la Kremlin se întâmpină cu satisfacție numirea lui Stephen Whitcoff ca negociator principal al SUA, chiar dacă oficialii ruși se îndoiesc de capacitatea sa de a reprezenta corect poziția Moscovei.

Război în Ucraina

Război Ucraina. Sursa foto: Volodimir Zelenski

De asemenea, implicarea lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a fost apreciată pentru „abordarea organizată” și „structurală”. Potrivit NYT, ambii nu abordează subiecte precum drepturile omului sau consolidarea democrației în cadrul discuțiilor, ci se concentrează strict pe negocieri practice.

Putin nu renunță sub nicio formă, în ciuda pierderilor uriașe de vieți omenești

Chiar și cu pierderi considerabile și cu ritmul lent al avansului militar, Putin rămâne angajat în război. Datele CSIS arată că, în ultimul an, armata rusă a obținut controlul asupra doar 0,8% din teritoriul Ucrainei, în timp ce pierderile de personal au depășit 1,2 milioane de oameni, dintre care 325.000 au fost uciși.

Trump Zelenski

Trump Zelenski. Sursa foto: Facebook

Comparativ, acestea sunt de 17 ori mai mari decât pierderile armatei sovietice în Afganistan și de cinci ori mai mari decât toate conflictele în care Rusia și URSS au fost implicate după 1945.

Câți soldați a pierdut Ucraina

Forțele ucrainene au înregistrat pierderi estimate între 500.000 și 600.000 de soldați, inclusiv până la 140.000 de decese. În total, cele două armate au suferit aproximativ 1,8 milioane de victime, cu previziuni că numărul va ajunge la două milioane în primăvară.

Deși președintele american Donald Trump a facilitat implicarea directă a lui Putin în negocieri cu Ucraina, rezultatele rămân limitate. Runda de discuții de la Abu Dhabi și Geneva nu a adus soluții asupra problemelor teritoriale esențiale.

Liderul de la Kremlin continuă să ceară controlul complet al regiunii Donețk și respinge compromisuri legate de centrala nucleară de la Zaporojia, propusă pentru utilizare comună de SUA.

Trimiterea lui Vladimir Medinsky la cea mai recentă rundă de negocieri a fost interpretată de Daniel Szeligowski, expert în Europa de Est la Institutul de Relații Internaționale din Polonia, drept un semn că Moscova nu intenționează să facă concesii. Medinsky a fost implicat încă de la primele negocieri din 2022, având rolul de a bloca discuțiile serioase cu Ucraina.

