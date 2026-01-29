Rubio: Donețk, punctul central care blochează negocierile cu Rusia

Marco Rubio a declarat că disputa privind controlul asupra regiunii Donețk rămâne principalul punct de blocaj în discuțiile legate de un posibil acord între Rusia și Ucraina, potrivit publicației Politico. Senatorul american a spus că, în pofida eforturilor diplomatice depuse în ultimele luni, această revendicare teritorială nu a putut fi armonizată între cele două părți implicate în conflict.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru Relații Externe a Senatului Statelor Unite, unde Rubio a vorbit despre stadiul actual al negocierilor și despre dificultățile persistente în identificarea unui compromis acceptabil. Oficialul american a precizat că, deși au existat tentative de a avansa pe alte paliere, dosarul Donețkului continuă să genereze tensiuni majore.

Potrivit senatorului, diferențele de poziție sunt încă evidente, însă procesul de negociere a reușit, cel puțin, să delimiteze clar problema centrală care împiedică progresul. Rubio a explicat că acest lucru permite o abordare mai directă a subiectului, chiar dacă soluția rămâne una dificil de atins în actualul context geopolitic.

Regiunea Donbas, formată din Donețk și Lugansk, se află în centrul conflictului dintre Ucraina și separatiștii susținuți de Rusia încă din 2014. Zona are o importanță strategică deosebită, fiind bogată în resurse minerale și având o infrastructură industrială dezvoltată, moștenită din perioada sovietică.

De-a lungul anilor, controlul asupra acestui teritoriu a fost disputat constant, iar confruntările armate au produs mii de victime și deplasări masive de populație.

Forțele ruse controlează în prezent aproximativ 90% din teritoriul Donbasului, consolidându-și poziția militară în regiune. Această realitate de pe teren influențează direct negocierile, Rusia considerând câștigurile teritoriale drept un argument major în eventualele discuții de pace.

Președintele rus Vladimir Putin a indicat în repetate rânduri că anexarea completă a Donbasului reprezintă unul dintre obiectivele sale strategice. Într-o declarație publică făcută în luna decembrie, liderul de la Kremlin a afirmat că Rusia va prelua controlul asupra regiunii „într-un fel sau altul”, în cazul în care Ucraina nu va accepta să o cedeze voluntar.

De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins constant orice scenariu care ar presupune renunțarea la Donețk sau Lugansk. Liderul de la Kiev a avertizat că o astfel de concesie ar crea un precedent periculos și ar oferi Moscovei un avantaj strategic, care ar putea fi folosit pentru reluarea ostilităților la o scară și mai mare.