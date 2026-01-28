Rusia, aproape 1,2 milioane de victime în Ucraina. Raport CSIS: cost uman uriaș pentru câștiguri teritoriale minime

Un nou raport publicat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) indică faptul că Rusia a suferit aproape 1,2 milioane de victime de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

Bilanțul include militari uciși, răniți sau dispăruți și reprezintă, potrivit autorilor analizei, cea mai mare pierdere umană suferită de o mare putere militară de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Datele CSIS estimează că aproximativ 325.000 de soldați ruși ar fi fost uciși, iar totalul pierderilor este comparabil cu populația unui oraș de dimensiunea Bruxellesului. Experții subliniază că raportul dintre pierderile umane și câștigurile teritoriale este unul profund dezechilibrat, costul fiind calificat drept „extraordinar” în raport cu rezultatele obținute pe câmpul de luptă.

Analiza CSIS arată că, în pofida mobilizărilor repetate și a intensificării operațiunilor ofensive, ritmul de înaintare al trupelor rusești rămâne extrem de scăzut. În sectorul Pokrovsk, una dintre zonele-cheie ale confruntărilor, înaintarea medie a fost estimată la aproximativ 70 de metri pe zi.

Comparativ, experții notează că acest ritm este mai lent decât cel înregistrat în unele dintre cele mai sângeroase bătălii ale secolului XX, inclusiv Bătălia de pe Somme.

Începând cu anul 2024, Rusia a reușit să ocupe mai puțin de 1,5% din teritoriul ucrainean, deși presiunea militară a fost crescută constant.

Raportul evidențiază faptul că aceste câștiguri teritoriale limitate au fost obținute cu un cost uman disproporționat, ceea ce ridică semne de întrebare serioase privind sustenabilitatea strategiei militare a Moscovei pe termen mediu și lung.

Dincolo de pierderile umane, CSIS avertizează că războiul exercită o presiune severă asupra economiei rusești. Sancțiunile internaționale, deficitul bugetar în creștere și pierderea accelerată a forței de muncă afectează capacitatea statului rus de a susține un conflict de durată.

Potrivit analizei, Rusia riscă să se transforme într-o putere economică de rang secundar, în condițiile în care resursele financiare sunt direcționate masiv către efortul de război, iar sectoare-cheie ale economiei sunt private de personal calificat și investiții. Pe termen lung, această dinamică ar putea reduce semnificativ marja de manevră strategică a Kremlinului.

Autoritățile de la Kiev susțin că pierderile rusești continuă să crească. Președintele Volodimir Zelenski a declarat, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, că în luna decembrie pierderile Rusiei ar fi ajuns la aproximativ 35.000 de soldați uciși pe lună.

La rândul său, ministrul Apărării, Mykhailo Fedorov, a afirmat că aceste date sunt „verificate video” și că Ucraina își propune creșterea presiunii militare până la atingerea unui prag de 50.000 de morți ruși pe lună, considerat un obiectiv strategic pentru slăbirea capacității de luptă a adversarului.

În același timp, estimările ucrainene indică faptul că Rusia mobilizează lunar între 40.000 și 43.000 de soldați, încercând să compenseze pierderile de pe front. Atât Moscova, cât și Kievul evită însă publicarea oficială a cifrelor complete privind pierderile militare.