International Breaking news

Pokrovsk, „poarta către Donetsk”, sub atac. Rusia avansează spre nordul regiunii

Comentează știrea
Pokrovsk, „poarta către Donetsk”, sub atac. Rusia avansează spre nordul regiuniiRusi la Donețk / sursa foto: caaptură video
Din cuprinsul articolului

Forţele ruse au anunţat marţi că s-au angajat în operaţiuni mai adâncite în oraşele est-ucrainene Pokrovsk (regiunea Donetsk) și Kupiansk (regiunea Harkov), potrivit relatărilor agenției Reuters.

Un clip video distribuit de blogeri ruşi ai războiului arată forţe ruseşti „intrând” pe un drum acoperit de ceaţă în Pokrovsk, folosind motociclete şi vehicule avariate — unele fără uşi sau ferestre — iar unii militari stând pe acoperişul maşinilor.

Moscova susţine că capturarea oraşului Pokrovsk, descris în mass-media rusă drept „poarta către Donetsk”, i-ar oferi o platformă pentru a avansa spre nord, către oraşele încă controlate de Ucraina: Kramatorsk şi Sloviansk.

Rusia a folosit o tactică de încercuire

Potrivit relatărilor, Rusia a folosit în acest sector o mişcare de încercuire („pincer movement”) pentru a ameninţa liniile de aprovizionare din Pokrovsk, spre deosebire de atacurile frontale masive utilizate în recucerirea oraşului Bakhmut în 2023.

Scandal bancar în Germania. AfD rămâne fără conturi la două bănci
Scandal bancar în Germania. AfD rămâne fără conturi la două bănci
Daniel Pancu, șocat de cât alcool puteau să bea după meciuri. „Nu știu cum puteam să bem atât“
Daniel Pancu, șocat de cât alcool puteau să bea după meciuri. „Nu știu cum puteam să bem atât“

„Moscova spune că forţele sale înaintau spre nord prin Pokrovsk”.

Un alt raport notează că „forţele ruse afirmă că au avansat mai adânc în oraşele est-ucrainene Pokrovsk şi Kupiansk marţi”.

Situaţia din Pokrovsk, dificilă

Autorităţile ucrainene au recunoscut că „situaţia din jurul Pokrovsk este dificilă”, în special din cauza condiţiilor meteorologice care favorizează atacuri, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski.

Comandantul-şef ucrainean Oleksandr Syrskyi a declarat pe Telegram că „situaţia s-a înrăutăţit semnificativ în direcţiile Oleksandrivka şi Huliaipole, unde inamicul, folosindu-şi superioritatea numerică în personal şi materiel, a avansat în lupte aprige şi a capturat trei aşezări”.

Totodată, Kievul neagă că forţele sale ar fi încercuite complet în Pokrovsk.

Importanţa logistică şi militară a oraşului Pokrovsk

Pokrovsk este considerat un punct logistic semnificativ, aflat pe coridoare feroviare şi rutiere în regiunea Donetsk, ceea ce explică interesul rusesc.

Capturarea sa ar putea oferi Rusiei o bază pentru lansarea operaţiunilor către Kramatorsk şi Sloviansk — două dintre cele mai mari oraşe încă controlate de forţele ucrainene în regiune.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:00 - Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
14:54 - Șeful Poliției face dezvăluiri despre moartea Andreei Cuciuc. Ce substanțe au fost găsite în sângele fete
14:45 - Scandal bancar în Germania. AfD rămâne fără conturi la două bănci
14:32 - Daniel Pancu, șocat de cât alcool puteau să bea după meciuri. „Nu știu cum puteam să bem atât“
14:25 - MApN, clarificări privind mesajul lansat de șeful Armatei. De ce i-a îndemnat pe români să își facă provizii pentru ...
14:14 - România între aplauze diplomatice și vulnerabilități strategice: vizita lui Mark Rutte și realitatea industriei de ap...

HAI România!

Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere

Proiecte speciale