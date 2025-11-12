Pokrovsk, „poarta către Donetsk”, sub atac. Rusia avansează spre nordul regiunii

Forţele ruse au anunţat marţi că s-au angajat în operaţiuni mai adâncite în oraşele est-ucrainene Pokrovsk (regiunea Donetsk) și Kupiansk (regiunea Harkov), potrivit relatărilor agenției Reuters.

Un clip video distribuit de blogeri ruşi ai războiului arată forţe ruseşti „intrând” pe un drum acoperit de ceaţă în Pokrovsk, folosind motociclete şi vehicule avariate — unele fără uşi sau ferestre — iar unii militari stând pe acoperişul maşinilor.

Moscova susţine că capturarea oraşului Pokrovsk, descris în mass-media rusă drept „poarta către Donetsk”, i-ar oferi o platformă pentru a avansa spre nord, către oraşele încă controlate de Ucraina: Kramatorsk şi Sloviansk.

Potrivit relatărilor, Rusia a folosit în acest sector o mişcare de încercuire („pincer movement”) pentru a ameninţa liniile de aprovizionare din Pokrovsk, spre deosebire de atacurile frontale masive utilizate în recucerirea oraşului Bakhmut în 2023.

Autorităţile ucrainene au recunoscut că „situaţia din jurul Pokrovsk este dificilă”, în special din cauza condiţiilor meteorologice care favorizează atacuri, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski.

Comandantul-şef ucrainean Oleksandr Syrskyi a declarat pe Telegram că „situaţia s-a înrăutăţit semnificativ în direcţiile Oleksandrivka şi Huliaipole, unde inamicul, folosindu-şi superioritatea numerică în personal şi materiel, a avansat în lupte aprige şi a capturat trei aşezări”.

Totodată, Kievul neagă că forţele sale ar fi încercuite complet în Pokrovsk.

Pokrovsk este considerat un punct logistic semnificativ, aflat pe coridoare feroviare şi rutiere în regiunea Donetsk, ceea ce explică interesul rusesc.

Capturarea sa ar putea oferi Rusiei o bază pentru lansarea operaţiunilor către Kramatorsk şi Sloviansk — două dintre cele mai mari oraşe încă controlate de forţele ucrainene în regiune.