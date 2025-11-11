Rusia pune România în centrul unui scenariu exploziv. Presupus plan de deturnare a unui MiG-31 înarmat cu racheta Kinjal

Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia a anunțat că a dejucat un complot al unor spioni ucraineni și britanici care vizau coruperea piloților ruși pentru a fura un avion MiG-31, înarmat cu o rachetă hipersonică Kinjal, în schimbul a 3 milioane de dolari, scrie presa de stat de la Moscova, citată de Reuters.

Agenția de știri RIA a citat FSB, care susține că avionul deturnat urma să fie direcționat către o bază aeriană NATO din orașul românesc Constanța, unde ar fi putut fi doborât de apărarea aeriană, a relatat agenția.

FSB, principalul succesor al poliției politice comuniste din era sovietică, KGB, susține că Ucraina și Marea Britanie plănuiseră o „provocare” la scară largă folosind aeronava deturnată și că serviciile de informații militare ucrainene au încercat să recruteze piloți ruși pentru 3 milioane de dolari pentru a fura avionul de vânătoare.

„Măsurile luate au zădărnicit planurile serviciilor de informații ucrainene și britanice pentru o provocare la scară largă”, a mai susținut FSB, citat de agenția rusă de stat RIA.

Iar televiziunea de stat de la Moscova a prezentat imagini cu mesaje și înregistrări ale unui bărbat despre care susțin că ar lucra pentru serviciile de informații ucrainene și britanice și care oferise 3 milioane de dolari unui pilot rus pentru a pilota un MiG în Europa și că pilotului i s-a oferit și cetățenie.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent relatarea FSB sau a presei oficioase de la Mosvova.

Racheta balistică Kinjal a Rusiei este o rachetă balistică lansată din aer, pe care Moscova o numește hipersonică, capabilă de viteze foarte mari și de traiectorii de zbor de manevră menite să îngreuneze urmărirea și interceptarea de către apărarea aeriană.

Rusia a considerat de mult timp Marea Britanie principalul său dușman. Moscova acuză Londra că alimentează războiul din Ucraina și serviciile secrete britanice că ajută Ucraina să organizeze o serie de operațiuni în interiorul Rusiei.

Iar Marea Britanie consideră invazia rusă a Ucrainei drept o acaparare de teritorii în stil imperial de către Moscova. Londra a avertizat în repetate rânduri că serviciile secrete ruse încearcă să semăne haos în Marea Britanie și Europa pentru a submina democrația.