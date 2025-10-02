International

Rachetele din Rusia ar putea ocoli sistemele Patriot, avertizează Financial Times

Comentează știrea
Rachetele din Rusia ar putea ocoli sistemele Patriot, avertizează Financial Timessistem Patriot / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Este posibil ca armata din Federația Rusă să fi modificat rachetele balistice pe care le folosește în atacurile împotriva Ucrainei, astfel încât acestea să se poată sustrage sistemului de apărare aeriană Patriot, susține Financial Times, citând surse ucrainene și occidentale.

Rachetele din Rusia ar putea ocoli sistemele Patriot

Publicația de limbă rusă Meduza scrie că, în acest moment, se crede că industria militară din Rusia și-ar modernizat sistemul de rachete operațional-tactice Iskander-M, care lansează rachete cu o rază de acțiune estimată de până la 500 de kilometri, precum și rachetele aerobalistice Kinjal cu o rază de acțiune de până la 480 de kilometri.

Potrivit surselor citate de Financial Times, rachetele rusești urmează inițial o traiectorie normală, apoi deviază și efectuează una sau mai multe plonjări abrupte, ceea ce le permite să se sustragă rachetelor interceptoare de pe sistemele Patriot.

Pe ce se bazează avertismentul celor de la Financial Times

Speculația celor de la Financial Times se bazează pe faptul că, în ultimele luni, Ucraina și-a redus semnificativ interceptarea rachetelor balistice rusești. De exemplu, în luna august, apărarea aeriană a interceptat 37% dintre rachetele lansate de Federația Rusă, în ce în luna septembrie, procentul rachetelor rusești doborâte înainte de a-și atinge ținta a fost de doar 6%.

Fiul Clejanilor se face profesor în Dubai. Cui și ce va preda Fulgy
Fiul Clejanilor se face profesor în Dubai. Cui și ce va preda Fulgy
Centura București se lărgește la patru benzi în Sud. Buftea și Șindrilița, următoarele șantiere deschise
Centura București se lărgește la patru benzi în Sud. Buftea și Șindrilița, următoarele șantiere deschise
Rusia se teme de armele occidentale

Rachete / Sursa foto: Dreamstime.com

Potrivit publicației economice din Regatul Unit, în vara anului 2025, Rusia a lansat atacuri cu rachete asupra a cel puțin patru fabrici de producție de drone din Kiev și din împrejurimile capitalei ucrainene.

Rachetele din Rusia au lovit obiective din capitala Ucrainei

Una dintre țintele Forțelor Armate Ruse a fost o instalație din Ucraina, care producea drone turcești Bayraktar, și care a fost lovită în timpul unui atac declanșat pe 28 august.

Racheta Kinjal recuperata

Racheta Kinjal recuperata

În același timp, rachetele rusești ar fi ocolit apărarea aeriană a Ucrainei și au avariat birourile delegației UE și ale Consiliului Britanic din capitala Kiev, care se aflau în apropierea fabricii.

Patriot este, deocamdată, singurul sistem de apărare aeriană din arsenalul Ucrainei capabil să intercepteze rachetele balistice rusești.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:55 - Fiul Clejanilor se face profesor în Dubai. Cui și ce va preda Fulgy
13:48 - Cinci deputați PSD propun ca și producătorii să poată contesta amenzile aplicate magazinelor
13:40 - Truc pentru a reduce factura la energie: ce trebuie pus în congelator când e gol
13:28 - Centura București se lărgește la patru benzi în Sud. Buftea și Șindrilița, următoarele șantiere deschise
13:15 - Ivanov, bărbatul care i-a făcut zile negre lui Becali, bătut pe stradă, la Oradea
13:05 - Traseele periculoase din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş, închise din cauza condițiilor meteorologice

HAI România!

Cine și-ar fi închipuit?! Hai LIVE cu Turcescu
Cine și-ar fi închipuit?! Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital

Proiecte speciale