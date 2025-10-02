Rachetele din Rusia ar putea ocoli sistemele Patriot, avertizează Financial Times

Este posibil ca armata din Federația Rusă să fi modificat rachetele balistice pe care le folosește în atacurile împotriva Ucrainei, astfel încât acestea să se poată sustrage sistemului de apărare aeriană Patriot, susține Financial Times, citând surse ucrainene și occidentale.

Publicația de limbă rusă Meduza scrie că, în acest moment, se crede că industria militară din Rusia și-ar modernizat sistemul de rachete operațional-tactice Iskander-M, care lansează rachete cu o rază de acțiune estimată de până la 500 de kilometri, precum și rachetele aerobalistice Kinjal cu o rază de acțiune de până la 480 de kilometri.

Potrivit surselor citate de Financial Times, rachetele rusești urmează inițial o traiectorie normală, apoi deviază și efectuează una sau mai multe plonjări abrupte, ceea ce le permite să se sustragă rachetelor interceptoare de pe sistemele Patriot.

Speculația celor de la Financial Times se bazează pe faptul că, în ultimele luni, Ucraina și-a redus semnificativ interceptarea rachetelor balistice rusești. De exemplu, în luna august, apărarea aeriană a interceptat 37% dintre rachetele lansate de Federația Rusă, în ce în luna septembrie, procentul rachetelor rusești doborâte înainte de a-și atinge ținta a fost de doar 6%.

Potrivit publicației economice din Regatul Unit, în vara anului 2025, Rusia a lansat atacuri cu rachete asupra a cel puțin patru fabrici de producție de drone din Kiev și din împrejurimile capitalei ucrainene.

Una dintre țintele Forțelor Armate Ruse a fost o instalație din Ucraina, care producea drone turcești Bayraktar, și care a fost lovită în timpul unui atac declanșat pe 28 august.

În același timp, rachetele rusești ar fi ocolit apărarea aeriană a Ucrainei și au avariat birourile delegației UE și ale Consiliului Britanic din capitala Kiev, care se aflau în apropierea fabricii.

Patriot este, deocamdată, singurul sistem de apărare aeriană din arsenalul Ucrainei capabil să intercepteze rachetele balistice rusești.