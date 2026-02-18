Prima zi a dialogului Rusia–Ucraina–SUA, marcată de consultări tensionate și fără rezultate după șase ore de discuții intense

Prima zi a discuțiilor trilaterale dintre delegațiile Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite, desfășurate la Geneva, s-a încheiat într-un climat descris drept „tensionat”, potrivit unor relatări transmise marți de agențiile de presă ruse.

Întâlnirea face parte dintr-o nouă rundă de negocieri menite să exploreze posibilitatea unei soluții politice pentru conflictul din Ucraina, care durează de patru ani.

Conform surselor citate de presa rusă, dialogul s-a întins pe durata a aproximativ șase ore și a inclus mai multe formate de lucru, atât bilaterale, cât și trilaterale. Aceleași surse au indicat că delegațiile au convenit să continue negocierile miercuri.

Agențiile ruse de știri au relatat, citând o sursă familiarizată cu desfășurarea întâlnirii, că prima zi a negocierilor a fost marcată de momente de intensitate diplomatică ridicată. Potrivit acesteia, discuțiile au avut loc „în diferite formate bilaterale și trilaterale” și au necesitat șase ore de consultări.

Informațiile vin în completarea declarațiilor oficiale făcute anterior de partea ucraineană. Rustem Umerov, șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucraina și lider al echipei de negociere, a precizat că dialogul s-a concentrat pe „aspecte practice și mecanismele unor posibile decizii”.

Oficialul ucrainean nu a oferit detalii privind conținutul concret al discuțiilor, limitându-se la menționarea continuării acestora în ziua următoare.

În discursul său, președintele Volodimir Zelenski a reiterat disponibilitatea Kievului pentru accelerarea eforturilor diplomatice:

„Suntem pregătiți să avansăm rapid către un acord demn pentru a pune capăt războiului”, a declarat liderul ucrainean. „Întrebarea pentru ruși este: ce anume își doresc?”

Zelenski a adăugat că așteaptă un raport oficial din partea delegației ucrainene participante la negocierile de la Geneva.

Noua rundă de dialog are loc într-un moment sensibil. În noaptea premergătoare discuțiilor, Rusia a lansat atacuri aeriene asupra mai multor regiuni ucrainene.

Orașul-port Odesa a suferit avarii semnificative la nivelul rețelei electrice, iar autoritățile locale au raportat întreruperi ale furnizării de căldură și apă pentru zeci de mii de locuitori.

Autoritățile ucrainene au declarat că atacurile au afectat infrastructura energetică într-o perioadă caracterizată de temperaturi scăzute.

Administrația americană este reprezentată la negocieri de emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner, care au participat la întâlnirile trilaterale după o serie de consultări separate. În aceeași zi, cei doi oficiali au fost implicați și în discuții indirecte cu reprezentanți iranieni, tot la Geneva.

Președintele Donald Trump a comentat evoluția negocierilor în dialog cu jurnaliștii aflați la bordul Air Force One:

„Ucraina ar trebui să vină rapid la masa negocierilor. Asta este tot ce spun”, a declarat liderul american.

Negocierile se desfășoară pe fondul unor diferențe semnificative de poziție. Rusia solicită, conform declarațiilor anterioare, ca Ucraina să cedeze teritoriile rămase sub control ucrainean în regiunea Donețk. Kievul a respins în mod repetat această cerere.

Runda actuală urmează după două serii de discuții intermediate de SUA la Abu Dhabi, care nu au produs progrese majore.

Surse diplomatice au indicat că reprezentanți ai mai multor state europene sunt prezenți la Geneva, fără a lua parte direct la discuțiile trilaterale. Aceștia urmează să fie informați cu privire la evoluția negocierilor de către delegațiile americană și ucraineană.

Întâlnirea are loc cu puțin timp înainte de 24 februarie, dată care marchează patru ani de la invazia rusă la scară largă în Ucraina. Războiul a provocat pierderi umane importante, distrugeri extinse și deplasări masive de populație.

În ultimele luni, atacurile asupra infrastructurii energetice au generat întreruperi repetate ale alimentării cu electricitate și încălzire în mai multe orașe ucrainene.

După șase ore de consultări în prima zi, delegațiile au convenit să reia discuțiile. Până la acest moment, nu au fost anunțate acorduri sau rezultate concrete.