Într-un context internațional marcat de tensiuni persistente, Nikolai Patrușev, un înalt oficial rus a transmis un avertisment referitor la posibile măsuri pe care Moscova le-ar putea adopta dacă state europene ar confisca nave rusești, potrivit Reuters.

Declarațiile vin pe fondul sancțiunilor extinse impuse Rusiei și al disputelor privind transporturile maritime de petrol.

Nikolai Patrușev, consilier al Kremlinului și președinte al Consiliului Maritim al Rusiei, a afirmat că Rusia ar putea desfășura forțe navale pentru a împiedica puterile europene să pună mâna pe vase rusești.

Totodată, oficialul a sugerat că Moscova ar putea reacționa în raport cu transporturile maritime europene dacă astfel de acțiuni ar avea loc.

Potrivit relatărilor, Patrușev a declarat:

„Dacă nu le dăm un răspuns dur, atunci în curând britanicii, francezii și chiar balticii vor deveni aroganți într-o asemenea măsură încât vor încerca să blocheze accesul țării noastre la mări, cel puțin în bazinul Atlanticului.”

El a adăugat că Rusia consideră marina militară drept principalul garant al siguranței navigației:

„Credem că, așa cum a fost dintotdeauna, cea mai bună garanție a siguranței navigației este marina. În principalele zone maritime, inclusiv în regiuni îndepărtate de Rusia, trebuie să fie desfășurate permanent forțe substanțiale – forțe capabile să tempereze ardoarea piraților occidentali.”

Statele occidentale au impus Rusiei un volum semnificativ de sancțiuni economice ca răspuns la războiul din Ucraina. Aceste măsuri au vizat multiple sectoare, inclusiv sistemul financiar, exporturile de tehnologie și comerțul cu resurse energetice.

Potrivit estimărilor citate frecvent în presa internațională, numărul total al sancțiunilor depășește 30.000.

În paralel, autoritățile occidentale au încercat să limiteze fluxurile maritime suspectate că facilitează exporturile rusești de petrol.

Navele-cisternă aflate sub diverse pavilioane au fost monitorizate mai atent, iar unele transporturi au fost investigate în legătură cu respectarea regimurilor de sancțiuni.

Declarațiile oficialului rus fac trimitere și la precedente recente. În ianuarie, Statele Unite au confiscat un petrolier sub pavilion rusesc, în cadrul eforturilor de aplicare a sancțiunilor legate de exporturile de petrol venezuelean.

Cazul a fost menționat în relatările agențiilor de presă ca exemplu al intensificării controalelor asupra transporturilor maritime.

Președintele Vladimir Putin a caracterizat anterior astfel de acțiuni drept „piraterie”, poziție reiterată de oficialii ruși în mai multe intervenții publice.

Afirmațiile lui Patrușev intervin într-un moment în care securitatea maritimă și libertatea de navigație rămân subiecte sensibile în relațiile dintre Rusia și statele occidentale.

Deși declarațiile nu au fost însoțite de anunțuri concrete privind desfășurări navale, ele indică o retorică fermă din partea Moscovei.

Până în prezent, guvernele europene nu au anunțat măsuri coordonate privind confiscarea sistematică a navelor rusești, însă discuțiile despre aplicarea sancțiunilor și controlul transporturilor maritime continuă în cadrul instituțiilor internaționale.