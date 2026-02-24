Social Breaking news

Șosea surpată în Galați. O mașină de gunoi a rămas blocată în crater

Comentează știrea
Șosea surpată în Galați. O mașină de gunoi a rămas blocată în craterȘosea surpată Galați. Sursă foto: Captură video Digi24
Din cuprinsul articolului

O porțiune de carosabil din centrul municipiului Galați a cedat marți dimineață, în jurul orei 10.30, chiar în momentul în care o mașină de gunoi ieșea de pe o stradă secundară. Sub greutatea autovehiculului, asfaltul s-a prăbușit brusc, iar partea din spate a mașinii s-a lăsat în gol, formându-se un crater de mari dimensiuni. La fața locului se află deja poliția locală.

Asfaltul a cedat sub greutatea autovehiculului

Potrivit primelor informații, autospeciala de salubrizare se afla în timpul programului obișnuit de colectare a deșeurilor, când carosabilul a început să se surpe. Angajații aflați în cabină au trăit momente de panică, după ce au simțit cum vehiculul se înclină brusc spre spate.

Craterul format are un diametru estimat la doi-trei metri și o adâncime suficientă cât să blocheze complet roțile din spate ale mașinii.

Politia

Politia. Sursa foto: Arhiva EVZ

Circulație blocată în centrul municipiului Galați

Zona a fost rapid izolată pentru a preveni alte incidente. Circulația pe strada secundară unde s-a produs surparea a fost întreruptă temporar, iar șoferii au fost redirecționați pe rute ocolitoare.

Scandal în ședința CGMB, de la proiectul PSD de reducere a facturilor. Ciucu îi acuză de populism
Scandal în ședința CGMB, de la proiectul PSD de reducere a facturilor. Ciucu îi acuză de populism
Bon fiscal lung de 4,34 metri. Câți bani a cheltuit o femeie la Ikea pe 528 de produse
Bon fiscal lung de 4,34 metri. Câți bani a cheltuit o femeie la Ikea pe 528 de produse

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, însă pagubele materiale sunt considerabile.

Intervenție pentru scoaterea mașinii

La fața locului a fost adus un utilaj de mare tonaj pentru a ridica autospeciala din crater. De asemenea, polițiștii locali au împrejmuit perimetrul afectat și au restricționat accesul pietonilor și al autovehiculelor în zonă.

Incidentul a reaprins nemulțumirile locuitorilor din Galați, care susțin că infrastructura rutieră s-a degradat accentuat în ultima perioadă. Oamenii spun că, mai ales după episoadele de ninsoare și îngheț, străzile au devenit tot mai afectate, fiind pline de gropi și porțiuni de asfalt deteriorat. Mulți se tem că astfel de situații s-ar putea repeta, dacă nu vor fi luate măsuri rapide pentru consolidarea carosabilului și refacerea zonelor afectate. De altfel, problema gropilor formate după vremea rea este prezentă în mai multe orașe din țară, mai ales în Capitală/

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:29 - Accident în Cluj-Napoca. Un adolescent pe trotinetă, lovit de autobuz după ce ar fi trecut pe roșu
13:23 - Scandal în ședința CGMB, de la proiectul PSD de reducere a facturilor. Ciucu îi acuză de populism
13:18 - Ministerul francez de Externe face scandal în legătură cu ambasadorul SUA
13:13 - Acatistul Sfintei Mucenițe Irina pentru binecuvântarea căsniciei. Când se citește
13:01 - Bon fiscal lung de 4,34 metri. Câți bani a cheltuit o femeie la Ikea pe 528 de produse
12:55 - Tipărirea unui ziar, suspendată pentru prima dată în 153 de ani. Furtună de zăpadă istorică în SUA

HAI România!

🔴 Scandal uriaș cu #rezist. Useriștii provoacă și după aia se plâng
🔴 Scandal uriaș cu #rezist. Useriștii provoacă și după aia se plâng
România, ținta Iranului?
România, ținta Iranului?
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...

Proiecte speciale