Șosea surpată în Galați. O mașină de gunoi a rămas blocată în crater

O porțiune de carosabil din centrul municipiului Galați a cedat marți dimineață, în jurul orei 10.30, chiar în momentul în care o mașină de gunoi ieșea de pe o stradă secundară. Sub greutatea autovehiculului, asfaltul s-a prăbușit brusc, iar partea din spate a mașinii s-a lăsat în gol, formându-se un crater de mari dimensiuni. La fața locului se află deja poliția locală.

Potrivit primelor informații, autospeciala de salubrizare se afla în timpul programului obișnuit de colectare a deșeurilor, când carosabilul a început să se surpe. Angajații aflați în cabină au trăit momente de panică, după ce au simțit cum vehiculul se înclină brusc spre spate.

Craterul format are un diametru estimat la doi-trei metri și o adâncime suficientă cât să blocheze complet roțile din spate ale mașinii.

Zona a fost rapid izolată pentru a preveni alte incidente. Circulația pe strada secundară unde s-a produs surparea a fost întreruptă temporar, iar șoferii au fost redirecționați pe rute ocolitoare.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, însă pagubele materiale sunt considerabile.

La fața locului a fost adus un utilaj de mare tonaj pentru a ridica autospeciala din crater. De asemenea, polițiștii locali au împrejmuit perimetrul afectat și au restricționat accesul pietonilor și al autovehiculelor în zonă.

Incidentul a reaprins nemulțumirile locuitorilor din Galați, care susțin că infrastructura rutieră s-a degradat accentuat în ultima perioadă. Oamenii spun că, mai ales după episoadele de ninsoare și îngheț, străzile au devenit tot mai afectate, fiind pline de gropi și porțiuni de asfalt deteriorat. Mulți se tem că astfel de situații s-ar putea repeta, dacă nu vor fi luate măsuri rapide pentru consolidarea carosabilului și refacerea zonelor afectate. De altfel, problema gropilor formate după vremea rea este prezentă în mai multe orașe din țară, mai ales în Capitală/