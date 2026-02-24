Cisternă cu gaz răsturnată pe DN1. 20 de persoane au fost evacuate

O autocisternă încărcată cu gaz butan s-a răsturnat pe DN1, în localitatea Scoreiu din judeţul Sibiu, iar autorităţile au intervenit de urgenţă, instituind un perimetru extins de siguranţă şi evacuând preventiv mai mulţi locatari din zonă, din cauza pericolului de explozie, potrivitIPJ Sibiu.

Accidentul s-a produs luni noaptea, pe DN1, în satul Scoreiu, comuna Porumbacu de Jos, pe sensul de mers Braşov–Sibiu. Conform informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, autocisterna a ieşit de pe carosabil şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile, fiind semnalate scăpări uşoare de gaz.

Iniţial, autorităţile au stabilit un perimetru de siguranţă de 800 de metri, însă ulterior zona a fost extinsă la aproximativ un kilometru, ca măsură suplimentară de precauţie. În interiorul acestui perimetru au fost evacuate preventiv în jur de 20 de persoane.

Pentru informarea populaţiei din apropiere a fost transmis şi un mesaj prin sistemul RO-Alert, astfel încât oamenii să fie avertizaţi cu privire la situaţia creată şi la măsurile de siguranţă impuse.

La locul accidentului au fost trimise trei autospeciale de stingere, două echipaje SMURD – dintre care unul încadrat cu medic – şi o autospecială destinată transportului victimelor multiple. De asemenea, intervine autospeciala CBRN, care efectuează măsurători privind concentraţia de gaz din aer. În sprijin a fost solicitată şi o autospecială dotată cu roboţi din cadrul ISU Braşov.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, la volanul cisternei se afla un bărbat de 51 de ani, din judeţul Prahova. Acesta ar fi pierdut controlul direcţiei de deplasare, a părăsit partea carosabilă şi a lovit gardul unui imobil, după care vehiculul s-a răsturnat.

Poliţiştii rutieri continuă investigaţiile pentru a stabili cu exactitate cauzele şi circumstanţele producerii accidentului.

Pe durata intervenţiei, traficul pe DN1 a fost complet blocat în zona respectivă, pentru a permite echipajelor să acţioneze în condiţii de siguranţă. Ulterior, după câteva ore, circulaţia rutieră a fost reluată pe Drumul Naţional 1, potrivit anunţului făcut de IPJ Sibiu.