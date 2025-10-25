România, pe harta țărilor în care se cultivă cel mai scump condiment din lume. Un singur gram poate ajunge la 150 de lei

România a ajuns pe lista țărilor în care se cultivă cel mai scump condiment din lume: șofranul. Denumit în gastronomie „aurul roșu”, prețul unui gram poate ajunge la sume impresionante, iar pentru obținerea acestuia sunt necesare sute de flori delicate. Recoltarea și procesarea condimentului sunt etape extrem de migăloase, iar producătorii lucrează fără utilaje. În prezent există puține plantații în țară, însă cei care au intrat deja în acest domeniu își doresc să se extindă și chiar să îi încurajeze și pe alți români să înceapă o afacere.

În județul Vrancea, Claudiu Gabriel are o plantație de 1.200 de metri pătrați și cultivă șofran de câțiva ani.

„Mi-a venit ideea să cultiv șofran în momentul în care mă întorceam din străinătate. În timp ce eram în avion, am citit într-o revistă despre șofran și m-a fascinat. M-am interesat apoi să văd de unde pot achiziționa bulbi, pentru că în perioada aceea nu erau mulți producători în România. Am deja cinci ani de zile de când îl produc”, ne-a spus el.

Procesul de recoltare este unul foarte migălos. Florile trebuie culese cu grijă, iar staminele, cele trei fire roșii care dau șofranului aroma și culoarea inconfundabilă, sunt extrase manual. Astfel, volumul de muncă se reflectă și în prețul piperat.

„Prețul șofranului de calitate – vorbim de calitatea întâi – este de la 75 de lei până la 150 de lei. Aceasta este media, undeva la 15-20 de euro. Noi îl vindem la 75-100 de lei gramul. Singura țară în care am vândut este Italia. Am vândut în străinătate, însă e foarte greu pentru că nu suntem văzuți ca producători încă”, a adăugat el.

După recoltare, șofranul trece printr-un proces delicat de uscare, menținut la temperaturi și umiditate atent controlate pentru a păstra proprietățile aromatice și culoarea intensă. Această atenție la detalii este esențială pentru obținerea unui produs de calitate superioară.

Având în vedere că șofranul este folosit și în industria cosmeticelor, proprietarul plantației din Vrancea vrea să pună bazele unui brand cu produse care au la bază acest condiment.

„Acum începem un proiect nou și voi încerca să producem un brand al nostru cu produse din șofran, pentru ca românul nostru să se obișnuiască cu acest produs. Voi încerca să fac o linie de cosmetice, pentru că șofranul se folosește și în cosmetică și în medicină, nu doar în gastronomie. În țară nu am vândut, pentru că am vrut să îl vindem într-o cantitate mică, nu en-gros, deoarece este ceva delicat și, la en-gros, își pierde calitatea. Am vrut să investesc și să fac câteva linii de producție”, a explicat el.

În plus, acesta susține că își dorește să îi ajute pe tinerii din județ să intre în acest domeniu.

„Îmi doresc să ajut tinerii din județul Vrancea. De fapt, vreau să aduc județul Vrancea pe harta Europei ca producătoare de șofran și am în plan un proiect de investiții pentru tinerii vrânceni. Le voi da ocazia și celorlalți tineri care vor să intre în această afacere să investească. Dacă suntem mari producători de vinuri, putem deveni și mari producători de șofran”, ne-a spus Gabriel Claudiu.

Mircea Bronț, proprietarul unei plantații de șofran din Bihor, a început să cultive acest condiment, considerat cel mai scump din lume, în 2021. În prezent, el vinde condimentul în țară, însă are în plan să ajungă și pe piețele externe.

„Încercăm să îl vindem în țară. Dacă vom avea posibilitatea să îl vindem pe plan extern, suntem deschiși către colaborări. Am început să cultivăm în 2021. Noi spunem că, dacă vorbim de preț, paritatea este un geam de aur: un gram de șofran. Este ceva mai scump de 100 de lei pe gram, însă sunt mai mulți factori care influențează prețul. E vorba de condiții, modul de lucru, teste, etc. Ca în orice domeniu, există tot felul de intermediari care profită de situație”, ne-a spus producătorul din Bihor.

Potrivit acestuia, timpul de lucru necesar pentru a produce un singur gram de șofran este de aproximativ 40 de ore. Procesul implică etape manuale complexe, de la plantarea și întreținerea bulbilor, până la recoltarea florilor, extragerea staminelor și uscarea condimentului, fiecare pas fiind esențial pentru păstrarea calității produsului final.

„Costueile de producție nu sunt chiar mici și se reflectă în preț. Totul este manual, începând de la plantare, întreținere, sortare, uscare și ambalare. Se lucrează în jur de 40 de ore pentru un gram de șofran și are o valabilitate de patru ani”, a continuat el.

Proprietarul plantației din Bihor spune că solul și clima din România sunt ideale pentru cultivarea șofranului. În comparație cu țări precum Iran, Irak sau Maroc, unde solul este arid, condițiile locale sunt mai favorabile. Cultura nu este afectată de secetă, ci mai degrabă de perioadele cu exces de precipitații.

„În România avem solul potrivit pentru a cultiva. Dacă ne uităm în timp, vedem că se cultivă în Iran, Irak, Maroc, unde solul este arid. Putem spune că acolo există un pământ mult mai slab calitativ. Nu facem nimic special. Șofranul nu este afectat de secetă, mai degrabă de excesul de apă. Este atipic”, a mai spus Mircea Bronț.

Până în prezent, proprietarul plantației din Bihor a reușit să își vândă produsul în sectorul HoReCa. Pe lângă condimentul considerat aurul roșu, Mircea Bronț vinde și ceai de șofran cu ghimbir, portocale, scorțișoară, măr și mentă. O pungă cu acest amestec pentru ceai costă 62 de lei.

„Ne-am dus către Horeca, restaurante, cofetării. Piața este încă în formare. Vrem să ne extindem și să reușim să ne asigurăm o sursă sigură de venit la pensie și să lăsăm în urmă o afacere profitabilă viitoarei generații”, a încheiat el.