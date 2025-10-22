Proiect critic pentru București: experții contestă legalitatea și oportunitatea

O temă sensibilă privind dezvoltarea Capitalei se află în procedura transparenței decizionale. Mai precis, actuala conducere a PMB a decis reînființarea Comisiei Tehnice de Circulație (CTC), al cărei Regulament e în dezbatere publică, după desființarea ei abuzivă de către fostul edil, Nicușor Dan. Redacția noastră a solicitat punctul de vedere al experților, atât pe zona legală, cât și a mediului de afaceri.

Astfel, am discutat cu avocatul Radu Andrei Dinulescu, specializat în dreptul urbanismului, precum și cu Președintele Federației Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o Economie Sustenabilă – FIDES, Constantin Sebeșanu. Aceștia au salutat inițiativa, arătând că funcționarea Comisiei este vitală pentru siguranța traficului și a pietonilor, ridicând însă și semne de întrebare privind conținutul Regulamentului, care în forma propusă poate fi anulat în instanță.

Pentru început, trebuie să remarcăm rolul Comisiei Tehnice de Circulație, care este un for deliberativ, dacă vreți, cu atribuții exclusiv de natură tehnică, așa cum îi spune și numele, în domeniul verificării respectării legislației în domeniul circulației și siguranței rutiere. Scopul său este să se asigure că elemente inginerești, dacă vreți, precum înclinația rampelor, marcajele, semaforizarea, afluirea, defluirea și numărul obligatoriu de locuri de parcare întrunesc condițiile impuse de legiuitor.

mediul de afaceri, pe care îl reprezentăm, și-a propus, așa cum a dovedit de fiecare dată, un parteneriat onest și principial între autoritatea locală, mediul de afaceri și cetățeni. În fond, avem același obiectiv: analiza corectă a proiectelor, spre binele comunității. Din păcate, blocajul creat de suspendarea activității acestei Comisii a determinat multă insecuritate în rândul investitorilor, ducând chiar la relocarea unor dezvoltări către alte orașe sau chiar alte țări.

Sunt 3 categorii mari de aspecte, care pot conduce la atacarea în instanță a documentului și, din experiența mea, la anularea sa în contencios administrativ. Vorbim de includerea viziunii urbanistice în conținutul regulamentului, de extinderea competențelor și atribuțiilor aparatului propriu al primarului printr-un act cu putere juridică inferioară și de compoziția efectivă a Comisiei, care poate genera redundanțe sau chiar incompatibilitate. Mă refer doar la primul.

Viziunea urbanistică trebuie materializată prin Planul Urbanistic General (PUG), așteptat de mulți ani, de toți bucureștenii. Strategia dezvoltării celui mai mare oraș al țării va transpune principiile asumate politic prin acest document, intitulat PUG. De acolo vom putea afla cum se dorește a arăta Capitala în următorii ani, unde se pot amenaja parcuri și spații verzi, unde se pot lărgi artere de circulație, în ce zone se poate construi și în ce condiții, cu ce regim de înălțime și cu ce indicatori tehnici. Or, a menționa idea viziunii în Regulamentul unei Comisii tehnice înseamnă a pune carul înaintea boilor.

Federația noastră a remarcat cel puțin un aspect discutabil. Propunerea inițiatorilor vizează extinderea atribuțiilor unei direcții printr-un regulament de funcționare al altei entități, în cazul nostru împuternicirea DGUAT prin actul aflat în dezbatere, privind CTC.

Mai precis, Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului (DGUAT), care are atribuții legitime conform legii, generale în ceea ce privește PUG-ul, PUZ-urile, și limitate pentru PUD-uri și alte documentații, ar putea formula puncte de vedere cu privire la cele din urmă. Or, dincolo de problema de fragilitate legală, care poate atrage contestații în instanța de contencios, și deci întârzia demararea activității CTC, Arhitectul-Șef al Municipiului București, care conduce sau coordonează DGUAT, este deja membru în Comisia Tehnică de Circulație, astfel încât punctul său de vedere va fi formulat și expus în cadrul acestui for, mai ales prin poziția sa de vicepreședinte.

Consider că proiectul este extrem de fragil în fața unei contestații. Dacă Primarul General este președintele CTC, dincolo de rolul conducerii lucrărilor, este evident că votul său va cântări enorm și în opțiunile subordonaților săi, câtă vreme jumătatea din Comisie este formată din experții Primăriei. Vedeți dumneavoastră vreun funcționar care să se opună poziției șefului instituției? În al doilea rând, avizul Comisiei este solicitat pentru diverse documentații, inclusiv cele solicitate de către Primăria Capitalei.

Astfel, conducătorul acestei entități solicită către beneficiar un aviz, pe care ulterior tot el îl eliberează, pentru a fi inclus în dosarul necesar. Ca să nu vorbim despre faptul că Primarul General subordonează CTC, pe care o și conduce ca Președinte. Ar fi o situație cel puțin stranie, în care edilul-șef devine propriul șef, iar în același timp, propriul subaltern. Această ierarhie a deciziei trebuie neapărat clarificată din punct de vedere juridic.

Noi am propus termene precise. De pildă, menționarea expresă ca lipsa propunerilor, comentariilor, pozițiilor din partea unor membri ai Comisiei în termenul de 5 zile lucrătoare prevăzut în proiect să conducă la decăderea din dreptul de a formula ulterior puncte de vedere pentru documentația aflată în analiză. La fel și în cazul altor instituții.

Considerăm, în primul rând, că lista instituțiilor către care CTC poate solicita opinii trebuie să fie una clară și exhaustivă. Dar dacă, prin absurd, o documentație, prin specificul ei, reclamă și poziția altor entități administrative, neincluse în listă, aceasta trebuie reglementată precis, pentru a nu risca prelungirea nejustificată a procedurii și a nu afecta predictibilitatea procesului. În fond, lipsa de precizie a listei instituțiilor care trebuie consultate poate conduce la întârzieri sau chiar abuzuri, prin solicitarea arbitrară a unor puncte de vedere numai pentru anumite proiecte, în timp ce alte proiecte pot fi aprobate fără.

Pentru a înțelege utilitatea funcționării CTC suntem nevoiți să mergem puțin în istoricul problemei. Referitor la desființarea acestei Comisii, lucrurile s-au întâmplat în mandatul trecut, în anul 2024 mai precis, când fostul primar, nemulțumit de expertiza specialiștilor, a considerat, în mod lipsit de temei juridic, că desființând CTC, va anula și avizele emise anterior de către aceasta.

De fapt, a folosit termenul de retragere a avizului, lucru imposibil în urma intrării în circuitul civil al acestuia. În termeni legali, dumnealui spera în validarea retroactivității, ceea ce este un nonsens juridic și constituțional. Or, este evident că documentațiile ce trebuie analizate reclamă opinia specialiștilor, sub condiția legalității și predictibilității.

Noi punem accent pe intergitate și loialitate. Interesele noastre nu sunt divergente față de ale administrației și ale comunității locale. De aceea considerăm că adoptarea propunerilor noastre va asigura conformarea acestui regulament cu prevederile legale, va consolida caracterul tehnic al Comisiei, va spori transparența și va scurta durata procedurilor, asigurând un cadru previzibil și echitabil pentru toți participanții.

Efectele se pot traduce în economii, inclusiv pentru beneficiarii finali de locuințe, spre exemplu. Prin reducerea birocrației și fixarea unor termene precise, tot lanțul de business va avea de câștigat, implicit și Statul, care va încasa mai multe taxe și impozite. În plus, creșterea ofertei de apartamente, ca urmare a autorizării mai rapide, va echilibra piața și va pune presiune pe scăderea prețurilor.

Deci da, vorbim despre o șansă de accesibilizare a locuirii. În ultimii 5 ani, am asistat la un dezastru în București. Chiar dacă firmele au vândut mai scump, riscurile lipsei de predictibilitate au fost foarte costisitoare: investiții blocate, finanțări pierdute, insolvențe sau chiar falimente. Dacă vom avea transparență și corectitudine din partea autorităților, toată lumea va avea de câștigat.