Bijutierul care și-a legat numele pentru totdeanua de Sfintele Paști

Acum aproape 180 de ani, la 30 mai 1846 venea pe lume un bijutier care urma să schimbe arta îmbinării elementelor prețioase sub forma unor legendare bijuterii. Cu toții am admirat faimoasele „Ouă Fabergé” , devenite o emblemă a Sfintelor Paști în Rusia dar și în Europa după Revoluția din 1917. Carl Peter Fabergé a decedat în Elveția la Lausanne la 24 septembrie 1920. Zeci de milioane de dolari costă astăzi ouăle Fabergé. Mari miliardari din lume s-au zbătut să le aibă. Recordul de deținere, 9 ouă ar aparține magnatului media Malcom Forbes.

Fabergé este numele de familie al unui bijutier de legendă. Prenumele sale erau Peter Carl. El s-a născut la 30 mai 1846, la Sankt Petersburg, în Rusia Țaristă. Tatăl său se numea Gustav Fabergé iar pe mama sa o chema Charlotte Jungstedt. Tatăl lui Peter Carl era de asemnea bijutier.

Tânărul a studiat la cele mai bune școli din Rusia. La 14 ani, era suficient de înzestrat și instruit încât să conducă afacerile familiei din Rusia, în timp ce Gustav și Charlotte pleacă la Dresda, în Imperiul German. La 1864, tânărul Carl Gustavovici cum va fi cunoscut în Rusia, decide să plece la studii pentru a se perfecționa în marile ateliere europene de bijuterii.

Carl Peter Fabergé a primit în anul 1885 o comandă specială din partea Țarului Alexandru al III-lea. Acesta era căsătorit cu Maria Feodorovna. Era de o vârstă cu Peter Carl Fabergé . El domnea din 1881. În 1885, țarul i-a cerut lui Fabergé să confecționeze o bijuterie în formă de ou pentru a o oferi cadou Țarinei cu ocazia Sfintelor Paști, o sărbătoare de mare amploare pentru Curtea de la Petersburg.

Bijutierul s-a întrecut pe sine. Oul realizat se dorea a fi o comandă unică, însă în 1886, Țarul a reînnoit comanda, de fiecare dată înaintea Paștilor. Fiul său, Nicolae al II-lea a continuat și el să comande anual câte un ou, evident, prezentat în ziua de Paști. Atât de iubite au ajuns aceste ouă, atât se dorea a fi surpriză, încât nici Țarul nu știa cum va arăta oul din acel an. În total, Fabergé a făcut pentru familia imperială 50 de ouă-bijuterie, în diverse forme și din diverse combinații de metal prețios și alte elemente: email, ceramică, lemn de esență scumpă.

Ouăle Fabergé aveau diverse forme și moduri de expunere. Unul dintre ele era considerat „al încoronării”, pentru că avea motivele de pe instrumentarul de încoronare al Romanovilor, fiind prezentat alături de o bijuterie în formă de caleașcă imperială. Un celebru ou este astfel construit încât să simbolizeze iarna rusească. Alte ouă au motive cu mozaic.

Un alt ou celebru a fost numit pur și simplu „Oul imperial”. Un alt ou erau încrustat cu perle imitând mărgăritarul și avea medalioanele familiei imperiale ruse. Alte ouă aveau modelul bobocului de trandafir, respectiv modelul frunzei de dafin.

Un ou era conceput pe sistem „matrioșka” adică avea în el „surprize” adică bijuterii care conțineau alte bijuterii. Este cazul „oului cu găină”. Oul din smalț aurit se deschidea. În interior, o găină stătea pe paie de aur, iar în găină, se aflau un diamant replică miniaturală a unui diamant imperial și un pandant cu rubin.