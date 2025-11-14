Ce are de gând Lukoil să facă după ce SUA au interzis vânzarea către Gunvor: Acordul va fi anunțat

Lukoil, al doilea mare producător de petrol din Rusia, a intrat în negocieri pentru vânzarea activelor sale externe după sancţiunile impuse de SUA şi Marea Britanie. Ce active sunt în joc, ce riscuri apar şi ce efecte ar putea avea tranzacţia.

Lukoil a declarat că se află în discuții cu potențiali cumpărători pentru activele sale din străinătate, după ce, în luna precedentă, autoritățile americane şi britanice au impus sancţiuni directe asupra companiei.

Compania a precizat că „Acordul specific va fi anunţat după ce vor fi finalizate negocierile şi obţinute toate aprobările necesare”.

Decizia Lukoil reflectă o schimbare majoră: compania recunoaşte că trebuie să reducă expunerea internaţională pentru a face faţă presiunilor occidentale.

Portofoliul internaţional al Lukoil include participări majore în câmpuri petroliere din Irak, Kazakhstan şi Azerbaijan, precum şi rafinării şi reţele de distribuţie în Europa de Est.

De exemplu, compania deţine 75% din câmpul West Qurna 2 din Irak, una dintre cele mai mari exploatări de hidrocarburi din lume.

Pe lângă explorare şi producţie, Lukoil operează rafinării precum cea din Burgas, Bulgaria, iar reţeaua de distribuţie îi dă un rol strategic în regiune.

Aceste active nu sunt doar “de export”: ele asigură securitatea energetică pentru statele în care operează şi generează venituri semnificative. Vânzarea sau pierderea lor nu ar fi doar o repatriere financiară, ci un şoc operaţional.

Sancţiunile emise de Office of Foreign Assets Control (OFAC) din SUA şi de autorităţile britanice au introdus o limită: companiile terţe care negociază cu Lukoil trebuie să finalizeze tranzacţiile până la 21 noiembrie 2025, sub o licenţă generală temporară.

În plus, un acord prealabil cu traderul elveţian Gunvor fusese încheiat, dar apoi a fost abandonat după semnale clare din partea Washingtonului că nu va aproba tranzacţia.

Lukoil susţine că vinde pentru a „asigura funcţionarea neîntreruptă a activelor până la finalizarea vânzării şi preluarea lor de către noii proprietari” şi pentru a „evita riscurile de întreruperi în furnizarea de energie şi pentru a proteja locurile de muncă”.

Practic, compania îşi reduce expunerea externă pentru a evita blocaje sau confiscări, în condiţiile în care sancţiunile ar putea paraliza activele sau lăsa venituri îngheţate.

Pentru Lukoil, vânzarea activelor înseamnă o recunoaştere a faptului că modelul „global, extins” devine riscant într-o lume sancţionată. Dacă vinde, obţine lichidităţi — dar riscă să piardă prezenţă, control şi influenţă. Dacă nu vinde, riscă ca activele să fie îngheţate sau confiscate.

Statele în care Lukoil operează deja se pregătesc pentru epoca post-Lukoil. De exemplu, Bulgaria a adoptat o lege care permite guvernului să preia rafinăria Lukoil din Burgas pentru a apăra securitatea energetică înainte de intrarea sancţiunilor în vigoare.

Această evoluţie transmite un mesaj clar: activele ruseşti nu sunt doar active comerciale — sunt “arma” geopolitică. Lukoil, la rândul său, nu mai e doar producător de petrol, ci participant direct în teatru global de sancţiuni.

Prima consecinţă vizibilă este suma de bani care poate rămâne blocată. Dacă o tranzacţie este aprobată, fondurile provin din vânzare — dar dacă sancțiunile îngheaţă conturile sau interzic repatrierea capitalului, Lukoil devine „vinovatul bun” al propriului portofoliu global.

Pe plan operaţional, întreruperea unei rafinării sau a unei reţele de distribuţie poate duce la deficit de combustibili într-o regiune. Exemplul Bulgariei este relevant: autorităţile au estimat că stocurile de benzină ar acoperi doar aproximativ o lună dacă infrastructura Lukoil nu mai funcţiona normal.

De asemenea, punerea activelor la vânzare forţată poate reduce preţul de piaţă. Un raport menţiona că activele Lukoil au fost evaluate la circa 12 miliarde de dolari, dar având în vedere caracterul forţat al vânzării, discountul ar putea fi de 20-30 %.

Pentru furnizorii locali, angajaţi, infrastructură, într-o zonă de tensiune geopolitică, tranzacţia poate însemna pierderi de locuri de muncă, schimbări de proprietari, renegocieri contractuale.