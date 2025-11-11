Lukoil a declarat „forță majoră” la cel mai valoros zăcământ din Irak. Impactului sancțiunilor americane

Lukoil se confruntă cu o criză majoră din cauza sancțiunilor americane impuse luna trecută, scrie siteul Meduza. Termenul limită, 21 noiembrie se apropie. Impactul acestor sancțiuni se resimte deja în întreaga Europă.

O situație care a impus emiterea unui anunț de „forță majoră” la West Qurna-2, un proiect-cheie din Irak. Această strategie îngheață obligațiile companiei rusești la unul dintre cele mai mari zăcăminte de petrol din lume. Dar și trezește neliniște într-o piață deja pregătită pentru creșteri de prețuri.

West Qurna-2 este cel mai valoros activ extern al Lukoil și un contributor esențial la producția de petrol a Irakului, reprezentând aproximativ nouă la sută din producția totală a țării, adică în jur de 480.000 de barili pe zi. Totuși, sancțiunile au tăiat liniile vitale care susțin proiectul. Bagdadul a oprit atât transferurile de numerar, cât și plățile în natură (crude-in-kind), ceea ce a dus la anularea a aproximativ patru milioane de barili alocați Lukoil pentru luna noiembrie.

Impactul imediat este sever, iar riscul pe termen mediu ar putea fi existențial. Un înalt oficial irakian a avertizat că, dacă starea de forță majoră persistă timp de șase luni, Lukoil va opri producția și va ieși complet din proiect. Acest lucru ar putea obliga statul irakian să caute un operator înlocuitor. În timp ce ar trebui să gestioneze provocări contractuale și tehnice.

În contextul Irakului, unde cheltuielile bugetare depind în mod semnificativ de fluxuri stabile de petrol, pierderea potențială de barili dintr-un singur megaproiect poate avea implicații regionale substanțiale.

Blocajul s-a accentuat după ce tentativa Lukoil de a-și izola portofoliul extern, prin vânzarea unor active către comerciantul elvețian de mărfuri Gunvor, a eșuat. Trezoreria SUA a respins oferta, iar, potrivit unor persoane familiarizate cu decizia, traderul a fost catalogat drept „păpușa” Kremlinului. Odată închisă această ușă, opțiunile Lukoil pentru reducerea riscului în străinătate se limitează la acțiuni legale, demersuri diplomatice sau restrângeri forțate.

În Bulgaria, autoritățile au demarat acțiuni pentru a prelua rafinăria Burgas, un complex strategic de coastă asociat de mult timp cu prezența din downstream a Lukoil. Între timp, utilitățile și rafinăriile își reevaluează hărțile de aprovizionare, iar băncile reanalizează riscul de contraparte, scrisorile de garanție și expunerea la transporturi maritime legate de entități sancționate.

Potrivit traderilor, citați de Meduza, efectul pe termen scurt asupra pieței va depinde de rapiditatea jucătorilor din piață. Bagdadul poate realoca volumele și de măsura în care alți producători vor interveni pentru a acoperi golul. Cotațiile Brent s-au întărit pe fondul acestor informații, însă scenariul de bază rămâne mai degrabă volatilitatea: barilii există, dar logistica—plățile, asigurările, transportul—devine noul punct de blocaj.