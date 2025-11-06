Economie

Începe Programul Rabla 2025.Termenul limită pentru înscrieri și valoarea tichetelor oferite

Începe Programul Rabla 2025.Termenul limită pentru înscrieri și valoarea tichetelor oferite
Persoanele fizice care vor să își schimbe mașina prin Programul Rabla Auto 2025 se pot înscrie începând de joi dimineață. Autoritățile se așteaptă la un număr mare de solicitări, având în vedere interesul ridicat din anii trecuți și bugetul limitat alocat ediției din acest an, potrivit comunicatului de presă emis de Administrația Fondului pentru Mediu.

Înscrierile în Programul Rabla 2025, deschise până în decembrie

Înscrierile vor fi deschise până pe 15 decembrie sau până la epuizarea fondurilor. Dacă se repetă tendința de anul trecut, bugetul ar putea fi consumat în doar câteva minute de la startul sesiunii.

„Reamintim că începând de mâine, 6 noiembrie 2025, ora 10:00, și până la 15 decembrie 2025, ora 23:59 (sau până la epuizarea fondurilor disponibile), persoanele fizice se pot înscrie în aplicația informatică în cadrul Programului Rabla Auto 2025”, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu.

AFM realocă fonduri către mașinile cu motor termic și hibride

Având în vedere cererea tot mai mare pentru mașini cu motoare termice, inclusiv cele pe GPL sau GNC, precum și pentru motociclete și vehicule hibride, AFM a decis să redirecționeze 45 de milioane de lei către această categorie, reducând bugetul destinat autovehiculelor electrice.

Înscrierile pentru achiziția de autovehicule electrice rămân deschise, în limita noului buget disponibil.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice dispune de un buget total de 200 de milioane de lei, iar fondurile destinate mașinilor cu motor termic, motocicletelor și vehiculelor hibride s-au epuizat pe 30 septembrie 2025, la doar 13 minute după lansare.

Care este valoarea tichetelor

Valoarea ecotichetelor acordate prin Programul Rabla Auto pentru persoane fizice este următoarea:

  • 18.500 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;
  • 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul hibrid;
  • 10.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

