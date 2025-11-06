Începe Programul Rabla 2025.Termenul limită pentru înscrieri și valoarea tichetelor oferite

Persoanele fizice care vor să își schimbe mașina prin Programul Rabla Auto 2025 se pot înscrie începând de joi dimineață. Autoritățile se așteaptă la un număr mare de solicitări, având în vedere interesul ridicat din anii trecuți și bugetul limitat alocat ediției din acest an, potrivit comunicatului de presă emis de Administrația Fondului pentru Mediu.

Înscrierile vor fi deschise până pe 15 decembrie sau până la epuizarea fondurilor. Dacă se repetă tendința de anul trecut, bugetul ar putea fi consumat în doar câteva minute de la startul sesiunii.

„Reamintim că începând de mâine, 6 noiembrie 2025, ora 10:00, și până la 15 decembrie 2025, ora 23:59 (sau până la epuizarea fondurilor disponibile), persoanele fizice se pot înscrie în aplicația informatică în cadrul Programului Rabla Auto 2025”, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu.

Având în vedere cererea tot mai mare pentru mașini cu motoare termice, inclusiv cele pe GPL sau GNC, precum și pentru motociclete și vehicule hibride, AFM a decis să redirecționeze 45 de milioane de lei către această categorie, reducând bugetul destinat autovehiculelor electrice.

Înscrierile pentru achiziția de autovehicule electrice rămân deschise, în limita noului buget disponibil.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice dispune de un buget total de 200 de milioane de lei, iar fondurile destinate mașinilor cu motor termic, motocicletelor și vehiculelor hibride s-au epuizat pe 30 septembrie 2025, la doar 13 minute după lansare.

Valoarea ecotichetelor acordate prin Programul Rabla Auto pentru persoane fizice este următoarea: