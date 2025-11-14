Economie

Republica Moldova preia temporar activele petroliere ale Lukoil de la Aeroportul Chișinău. O companie românească ar putea asigura livrările de kerosen

Sursa foto: Ministerul Energiei al Republicii Moldova
Republica Moldova. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a preluat cu titlu gratuit activele petroliere operate până acum de Lukoil, în baza unui contract de comodat semnat între administrația aeroportului și reprezentanții companiei ruse. Procesul de transmitere a bunurilor a avut loc pe 13 noiembrie și, potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, această măsură este menită să prevină orice risc de blocaj în livrarea kerosenului către sectorul aviatic.

„Terminalul petrolier de la Aeroport reprezintă un activ strategic pentru stat, prin urmare este important ca furnizarea de kerosen pentru sectorul aviatic să se desfășoare fără întreruperi”, a declarat ministrul.

Contractul semnat permite asigurarea continuității livrărilor de combustibil pentru aeronave și funcționează drept soluție de urgență, până la stabilizarea situației create pe piața regională a produselor petroliere.

România, soluția pentru alimentarea avioanelor în perioada următoare

În paralel cu preluarea activelor, Ministerul Energiei a purtat negocieri cu o companie din România pentru furnizarea kerosenului necesar Aeroportului Chișinău. Primele livrări ar putea fi aprobate chiar în 14 noiembrie, ceea ce ar permite menținerea unui flux continuu de combustibil în perioada imediat următoare.

„În această perioadă, Aeroportul Internațional Chișinău va fi responsabil de operarea terminalului petrolier. Etapa următoare va fi cumpărarea de către AIC a activelor și infrastructurii aeroportuare din proprietatea Lukoil”, a precizat Junghietu.

Impactul asupra pieței și riscurile generate de sancțiuni

Ministrul Energiei a subliniat că, deși Lukoil deține în jur de 100 de stații de alimentare în Republica Moldova, piața rămâne suficient de diversificată pentru a evita perturbări majore.

„Există mai mulți operatori cu lanțuri logistice diferite atât terestre din România, cât și prin Portul Giurgiulești. Stocurile sunt stabile, iar piața este asigurată cu combustibil”, a explicat oficialul.

Experții au avertizat totuși că sancțiunile impuse de Statele Unite și Regatul Unit împotriva entităților grupului Lukoil ar putea afecta Republica Moldova, în special sectorul aviatic, care depinde aproape integral de kerosenul furnizat de această companie. Măsurile punitive vor intra în vigoare pe 21 noiembrie 2025, în contextul reacției occidentale la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

