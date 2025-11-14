Sancțiunile SUA împotriva companiei rusești Lukoil duc la scumpiri la pompă în Republica Moldova

Din cuprinsul articolului Soarta activelor Lukoil tensionează piața regională

Republica Moldova. Sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii împotriva a două companii petroliere rusești au început să se resimtă pe piața carburanților din Republica Moldova. Dependentă în proporție de 100% de importuri, țara se confruntă cu o creștere graduală a prețurilor la benzină și motorină, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

La trei săptămâni după ce Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil, prețul benzinei a crescut cuaproximativ 70 de bani și a urcat la 23,22 lei per litru, iar motorina s-a scumpit cu 1,63 lei și a ajuns să coste 20,92 lei.

Instituția precizează că majorarea este mai accentuată în cazul motorinei, pe fondul unei cereri ridicate la nivel european. Cererea sporită, combinată cu incertitudinile legate de livrări, pune presiune suplimentară pe prețurile regionale, afectând direct piața din Republica Moldova.

Un element-cheie al contextului actual îl reprezintă situația activelor Lukoil în regiune. Compania rusă are o prezență majoră în rețelele de stații de alimentare și deține două rafinării importante în Bulgaria și România, infrastructură care influențează lanțul regional de aprovizionare.

„În regiunea comercială din care face parte Republica Moldova toată atenția se îndreaptă către soarta activelor Lukoil, care are o prezență substanțială în segmentul rețelelor stațiilor de alimentare, deținând în același timp și două rafinării importante în Bulgaria și România. ANRE analizează zilnic informațiile referitoare la aceste active și evoluțiile stocurilor de combustibil importate”, potrivit unui comunicat al ANRE.

Instituția atrage atenția că absența unor decizii finale cu privire la viitorul acestor active în statele din vecinătate menține o stare de incertitudine pe piață. Acest climat se reflectă direct în cotațiile Platts — indicatorul utilizat de ANRE pentru calcularea prețurilor maximale la carburanți.

„Lukoil-Moldova” deține aproximativ 12% din piața de vânzare cu amănuntul și controlează aproximativ 40% din importurile de motorină din țară. Compania operează 110 stații de carburanți și gestionează infrastructura de stocare și alimentare a aeronavelor de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău.

Sancțiunile impuse de SUA și Regatul Unit împotriva entităților grupului Lukoil vor intra în vigoare la 21 noiembrie 2025, ca parte a răspunsului occidental la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.