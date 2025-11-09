Lukoil are două săptămâni să-și vândă activele din Republica Moldova

Republica Moldova. Compania rusă „Lukoil” are la dispoziție cel mult două săptămâni pentru a-și vinde activele din Republica Moldova, după ce gigantul petrolier a fost supus sancțiunilor internaționale. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian.

Potrivit acestuia, dacă „Lukoil” nu-și va vinde activele până la termenul stabilit, instituțiile statului care au contracte cu entitatea rusă aflată sub sancțiuni trebuie să renunțe la ele cel târziu până pe 21 noiembrie. Deputatul a precizat că autoritățile depun eforturi pentru a evita eventuale perturbări pe piață.

„Statul va acționa responsabil pentru a asigura stabilitatea aprovizionării și pentru a preveni orice situații dificile”, a declarat Radu Marian.

Oficialul a dat asigurări că sancțiunile internaționale aplicate împotriva grupului Lukoil nu vor genera un deficit de carburanți. „Nu va exista un deficit de benzină și motorină pe piață după ce vor intra în vigoare sancțiunile aplicate împotriva grupului Lukoil”, a menționat Radu Marian.

Totodată, el a anunțat că va cere explicații Consiliului Concurenței privind situația de monopol în domeniul combustibilului de aviație, întrucât „Lukoil-Moldova” este unicul furnizor pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău și deține infrastructura de depozitare și alimentare a aeronavelor.

„Un lucru e clar. Are până la 17 noiembrie limită să facă acest lucru. Statul și-a anunțat intenția de preluare a activelor care să asigure alimentarea aviației. Pe celelalte domenii, cum ar fi benzină retail sau motorină, nu este atât de complicat, pot fi găsiți alți furnizori. Există alți jucători care pot compensa eventualele pierderi. Statele Unite au o abordare corectă: reduc din resursele Rusiei folosite pentru a-și finanța războiul”, a declarat Radu Marian.

Oficialul a adăugat că mai multe companii din Republica Moldova s-au arătat interesate să preia operațiunile de alimentare a aeronavelor pe teritoriul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău.

Decizia Washingtonului de a include „Lukoil” și „Rosneft” pe lista neagră a sancțiunilor a provocat tensiuni în mai multe țări europene unde cele două companii petroliere rusești au active. Guvernele încearcă să prevină întreruperi ale aprovizionării cu combustibil înainte ca sancțiunile să intre în vigoare, la 21 noiembrie.

România și Bulgaria fac demersuri pentru a evita închiderea rafinăriilor deținute de Lukoil, înainte de aplicarea sancțiunilor americane împotriva acționarilor ruși. Potrivit publicației Politico, aprovizionarea Republicii Moldova ar putea fi de asemenea afectată de aceste măsuri.

Executivul de la Chișinău analizează posibilitatea preluării singurului depozit de alimentare cu kerosen al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, după ce Lukoil va fi nevoită să-și suspende activitatea în Republica Moldova, începând cu 21 noiembrie.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că autoritățile au făcut deja o ofertă de cumpărare a infrastructurii companiei, pentru a asigura continuitatea aprovizionării pieței petroliere.

„Statul trebuie să garanteze stabilitatea energetică și să evite orice întrerupere a serviciilor strategice, inclusiv în domeniul aviației”, a precizat ministrul.

Regatul Unit, Uniunea Europeană și Statele Unite au impus, în luna octombrie, sancțiuni împotriva companiilor petroliere ruse „Lukoil” și „Rosneft”, ca parte a eforturilor de limitare a resurselor economice ale Federației Ruse, implicată în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.