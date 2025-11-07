Republica Moldova pregătește preluarea infrastructurii Lukoil pentru a asigura zborurile de pe Aeroportul Chișinău

Guvernul Republicii Moldova ar putea prelua singurul depozit de alimentare cu kerosen al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, după ce compania Lukoil va fi nevoită să-și oprească activitatea din 21 noiembrie, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite și Regatul Unit. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că autoritățile au făcut o ofertă oficială de cumpărare a infrastructurii companiei, pentru a asigura continuitatea zborurilor și aprovizionarea pieței petroliere.

Potrivit ministrului, Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a respins, din motive de securitate, planul Lukoil de a-și vinde activele unei alte companii și a propus ca statul să intervină direct.

„Consiliul a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil de la aeroport, pentru ca statul să preia infrastructura și resursele companiei. Data-limită pentru această ofertă este 17 noiembrie, având în vedere că, de la 21 noiembrie, Lukoil va fi în incapacitate de funcționare”, a explicat Dorin Junghietu, într-o postare pe Facebook.

Blocarea conturilor și activelor Lukoil, precum și refuzul Trezoreriei SUA de a aproba vânzarea către compania Gunvor, fac imposibilă continuarea activității acesteia, a precizat oficialul. În prezent, Lukoil deține o rețea de 110 benzinării și asigură alimentarea avioanelor din Republica Moldova.

Junghietu a subliniat că Republica Moldova respectă regimul sancțiunilor impuse de Statele Unite, dar a cerut o derogare temporară pentru ca Lukoil să poată funcționa până la finalizarea procedurii de preluare.

„Republica Moldova se aliniază sancțiunilor americane. Totodată, precum au făcut și alte țări din Uniunea Europeană, am solicitat o derogare temporară de la SUA, pentru ca operarea companiei să continue până rezolvăm problema, astfel încât aprovizionarea cu resurse petroliere să nu fie perturbată și viața oamenilor de zi cu zi să nu fie afectată”, a precizat ministrul Energiei.

În paralel, autoritățile poartă discuții cu entități din România și Bulgaria, inclusiv cu reprezentanți ai companiei Rompetrol, pentru a acoperi necesarul de benzină, motorină și kerosen de pe piața Republicii Moldova.

Înainte de ședința Parelamentului, președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a declarat că câteva companii din Republica Moldova s-ar fi arătat interesate să preia operațiunile de alimentare a aeronavelor pe teritoriul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău.

„Lukoil vinde operațiunile, să înțeleg că face lucrurile acestea. Noi o să verificăm aceste aspecte: dacă o să fie acceptată sau nu de Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului compania care preia. Sunt mai multe opțiuni analizate, dar evident că o să depunem eforturi ca să nu avem o situație complicată”, a declarat Radu Marian pentru presă, înaintea ședinței Parlamentului de vineri.

Menționăm că Lukoil deține aproximativ 110 stații de carburanți în Republica Moldova și operează infrastructură de stocare și distribuție, inclusiv facilitățile de alimentare cu combustibil pentru aeronave pe teritoriul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Compania furnizează în prezent 100% din kerosenul utilizat de aeroport, prin subsidiara Lukoil-Moldova, care deține și propriile rezervoare pentru combustibil de aviație.

Sancțiunile impuse de Statele Unite și Regatul Unit împotriva entităților din grupul Lukoil intră în vigoare la 21 noiembrie 2025, ca parte a răspunsului occidental la războiul din Ucraina și la refuzul Rusiei de a se implica într-un proces de pace.

Autoritatea Aeronautică Civilă și administrația aeroportului au fost notificate oficial, iar autoritățile au avertizat că pot exista riscuri privind continuitatea aprovizionării, ceea ce ar putea afecta orarul zborurilor.