Lukoil Moldova are 10 zile să-și vândă activele de la Aeroportul Chișinău. Guvernul caută soluții pentru a evita blocarea zborurilor

Republica Moldova. Compania Lukoil Moldova are la dispoziție 10 zile pentru a-și înstrăina activele de la Aeroportul Internațional Chișinău, potrivit unei decizii a Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului, adoptate joi.

Surse apropiate procesului au declarat pentru TV8 că măsura reprezintă o soluție temporară pentru a evita perturbarea zborurilor, în contextul în care, din 21 noiembrie, compania rusă nu va mai putea alimenta aeronavele din cauza sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii.

Pe site-ul Guvernului a fost publicat procesul-verbal al ședinței Consiliului, însă datele cu caracter personal au fost anonimizate. Totuși, documentul confirmă că termenul de înstrăinare a fost extins până pe 17 noiembrie.

Surse din cadrul instituțiilor implicate afirmă că este vorba despre activele Lukoil Moldova de la Aeroportul Chișinău, iar Guvernul urmează să vină cu o poziție oficială și detalii suplimentare în cursul zilei. Contactat de jurnaliști, directorul general al Lukoil Moldova, Feiruz Isaev, nu a răspuns pentru o reacție.

Situația se complică și mai mult după ce Gunvor Group, companie elvețiană de trading energetic, a anunțat că își retrage oferta de cumpărare a activelor internaționale ale Lukoil. Decizia vine în urma respingerii tranzacției de către Departamentul Trezoreriei SUA, potrivit publicației Politico.

Purtătorul de cuvânt al Gunvor, Seth Pietras, a declarat că retragerea a fost determinată de „lipsa aprobării autorităților americane” și de „declarațiile eronate” făcute de acestea.

Într-un comunicat emis joi, 6 noiembrie, Trezoreria americană a catalogat Gunvor drept o „marionetă a Kremlinului”, acuzând compania că ar încerca să profite de pe urma războiului din Ucraina.

„Președintele Donald Trump a transmis clar că războiul trebuie să se încheie imediat. Cât timp Putin continuă uciderile fără sens, marioneta Kremlinului, Gunvor, nu va primi niciodată licență să opereze și să obțină profit”, se arată în declarația oficială a Departamentului Trezoreriei SUA.

În replică, Gunvor a afirmat că declarațiile americane sunt „profund eronate și false” și a decis retragerea completă din procesul de achiziție a activelor Lukoil.

Lukoil, una dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, a început pe 27 octombrie procesul de evaluare a ofertelor pentru vânzarea activelor sale internaționale prin intermediul filialei Lukoil International GmbH, deținută integral de grupul-mamă. Trei zile mai târziu, Gunvor fusese selectată drept cumpărător preferat, dar finalizarea tranzacției depindea de aprobarea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei SUA, precum și de alte autorizații internaționale.

Refuzul Washingtonului de a aproba tranzacția a venit pe fondul extinderii sancțiunilor occidentale împotriva sectorului energetic rus. Pe 15 octombrie, Regatul Unit a adăugat Lukoil și Rosneft pe lista companiilor sancționate, iar pe 22 octombrie, SUA au impus restricții similare asupra celor două giganți energetici și a peste 30 de subsidiare.

Potrivit Trezoreriei americane, măsurile au fost adoptate din cauza „lipsei unui angajament real al Rusiei față de procesul de pace” menit să pună capăt războiului din Ucraina. În consecință, Gunvor a decis să se retragă complet din tranzacția cu Lukoil, pentru a evita blocarea operațiunilor sale internaționale.

Gunvor Group Ltd, care urma să cumpere activele Lukoil din străinătate, este o companie de trading de mărfuri energetice (petrol, gaze, LNG), înregistrată în Cipru, cu sediul principal la Geneva, Elveția. A fost fondată în anul 2000 de oligarhul rus Gennady Timchenko, apropiat al președintelui Vladimir Putin.

Executivul moldovean analizează în prezent mai multe opțiuni pentru a preveni o eventuală criză în aprovizionarea cu combustibil pentru aviație, după retragerea Lukoil Moldova. Aceasta este singurul furnizor de carburanți pentru avioane la Aeroportul Internațional Chișinău și urmează să își înceteze activitatea din cauza sancțiunilor americane care intră în vigoare pe 21 noiembrie.

Printre soluțiile discutate se numără preluarea activelor de către Aeroport și liberalizarea pieței de alimentare a aeronavelor, prin permiterea accesului altor operatori. Potrivit unor surse, cel puțin o companie aeriană este pregătită să construiască o nouă stație de alimentare cu kerosen, dacă va primi autorizațiile necesare.

O altă provocare pentru autorități o reprezintă dependența pieței interne de carburanți de importurile Lukoil. Compania controlează circa 50% din importurile de benzină și 20% din piața de motorină din Republica Moldova. Totuși, Guvernul consideră că alți operatori pot acoperi eventualele lipsuri, evitând perturbări majore în alimentarea cu carburanți.

Potrivit unui comunicat de presă, Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” și Autoritatea Aeronautică Civilă au fost notificate oficial privind restricțiile impuse grupului Lukoil de către SUA și Regatul Unit. Măsurile vor intra în vigoare la 21 noiembrie, afectând toate entitățile afiliate companiei ruse.

În pofida sancțiunilor, alimentarea avioanelor cu combustibil se desfășoară normal, iar autoritățile asigură că pasagerii și companiile aeriene nu vor fi afectați, cel puțin până la expirarea termenului-limită.