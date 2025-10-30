Sancțiunile impuse Lukoil ar putea afecta activitatea Aeroportului Chișinău

Republica Moldova. Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău ar putea fi periclitată de o eventuală criză a livrărilor de combustibil, în contextul sancțiunilor economice impuse de Statele Unite ale Americii și Regatul Unit companiei ruse Lukoil, principalul furnizor al aerogării.

Potrivit unui document apărut miercuri, 29 octombrie, pe platforme specializate în aviație, operatorii aerieni au fost deja informați despre posibile perturbări și îndemnați să planifice rezerve de combustibil în consecință.

Alimentarea cu combustibil a aeronavelor la Aeroportul Internațional Chișinău (RMO) este în prezent afectată din cauza sancțiunilor impuse de SUA și Regatul Unit împotriva Lukoil, principalul furnizor de combustibil al aeroportului. Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (CAA RM), în calitate de organism de reglementare care supraveghează operațiunile aerodromului Lukoil, a fost notificată cu privire la situație.

Operatorii sunt sfătuiți să planifice alimentarea cu combustibil în consecință și să ia în considerare aranjamente alternative până la un nou aviz”, se arată în nota informativă. Documentul avertizează că restricțiile urmează să intre în vigoare pe 21 noiembrie 2025, ceea ce ar putea afecta semnificativ lanțul de aprovizionare pentru aeroport.

Alimentarea avioanelor cu combustibil pe Aeroportul Chișinău se desfășoară în mod obișnuit, în pofida sancțiunilor împotriva Lukoil, campanie care asigură furnizarea combustibilului aeronavelor mai multor operatori aerieni din Republica Moldova.

Potrivit unui comunicat de presă, Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” și Autoritatea Aeronautică Civilă au fost notificate în legătură cu restricțiile impuse de Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii. Măsurile vor intra în vigoare la 21 noiembrie pentru entitățile din cadrul grupului Lukoil.

„Monitorizăm îndeaproape situația și menținem un dialog permanent cu entitățile implicate, furnizorii de servicii de handling și operatorii aerieni”, declară conducerea aerogării. Aceasta promite să colaboreze cu partenerii operaționali, pentru a asigura continuitatea zborurilor și confortul pasagerilor, și eventual să ia măsuri preventive, pentru a evita posibile perturbări”, se arată în comunicatul instituției.

Tot miercuri, problema a fost abordată și în cadrul unei întrevederi dintre directorul Consiliului de Administrație al ANRE, Eugen Carpov, și reprezentanții Ambasadei SUA la Chișinău. Discuțiile au vizat impactul sancțiunilor asupra pieței petroliere din Republica Moldova și posibilele soluții pentru menținerea aprovizionării.

„Eugen Carpov a prezentat structura logistică a pieței produselor petroliere din Republica Moldova, infrastructura existentă de import și distribuție, precum și principalele surse regionale de aprovizionare. Părțile au convenit asupra menținerii unui dialog constant pentru evaluarea efectelor sancțiunilor și identificarea unor surse alternative de produse petroliere”, a transmis ANRE.

Jurnalistul economic Ion Preașcă confirmă existența unei situații sensibile pe segmentul combustibilului destinat aviației. El amintește că autoritățile au cerut companiei Lukoil să înstrăineze activitatea de alimentare a avioanelor, dar tranzacția nu a fost finalizată.

„Autoritățile au obligat, încă din vară, compania Lukoil să găsească o soluție pentru acest segment, adică să-l înstrăineze. Din câte am înțeles, nu s-a reușit încă, fiindcă nu este simplu să vinzi o astfel de activitate: trebuie găsit un cumpărător potrivit, care să ofere un preț adecvat și să respecte toate procedurile legale”, a explicat Preașcă.

El susține că Guvernul ar trebui să liberalizeze piața, pentru a permite altor operatori să importe produse petroliere, și avertizează că eventuala suspendare a activității Lukoil ar putea genera un val de scumpiri.

„Dacă această companie ar fi nevoită să-și oprească activitatea, am putea vorbi despre o criză a carburanților, mai ales la motorină și gaz lichefiat. Lukoil deține aproape o treime din importurile totale ale țării – orice blocaj ar genera deficite și creșteri de prețuri în lanț”, a adăugat expertul.

Amintim că SUA și Regatul Unit al Marii Britanii au impus recent sancțiuni economice împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil, precum și filialelor acestora. Măsurile vizează înghețarea activelor, blocarea tranzacțiilor comerciale și restricții asupra firmelor afiliate.

Washingtonul și Londra au motivat decizia prin refuzul Rusiei de a opri războiul din Ucraina și de a se angaja într-un proces real de pace.