Filme de animație care au luat Oscarul. Au dus desenul la alt nivel

Filme de animație care au fost premiate cu Oscar. De-a lungul ultimelor decenii, filmele de animație au trecut din zona divertismentului pentru copii în cea a producțiilor cu valoare artistică majoră, capabile să concureze direct cu filmele live-action.

Academia Americană de Film a recunoscut constant această evoluție, acordând premii Oscar unor titluri care au redefinit tehnicile de animație, stilul narativ și estetica cinematografică. Multe dintre ele au scris istorie, unele deschizând drumuri complet noi în industrie, altele devenind repere culturale globale.

Prezența animației în palmaresul premiilor Oscar începe în anii ’30, odată cu scurtmetrajele care au cucerit publicul la nivel mondial. Walt Disney a fost pionierul acestei ere, câștigând numeroase statuete prin seria „Silly Symphonies”. În 1932, „Flowers and Trees” devenea primul film color premiat cu Oscar, urmat de capodopere precum „The Three Little Pigs”, un fenomen cultural în sine.

Anii care au urmat au consolidat statutul animației, însă a fost vorba în special de scurtmetraje. Timp de decenii, filmele de lungmetraj animate nu au avut o categorie dedicată, deși unele producții au impresionat Academia.

„Snow White and the Seven Dwarfs”, lansat în 1937, nu a obținut un Oscar competitiv, dar Walt Disney a primit un premiu onorific special – o statuetă mare și șapte mici – pentru realizarea unui film revoluționar la acea vreme.

De-abia în 1992, un film de animație a reușit o performanță istorică: „Beauty and the Beast”, produs de studiourile Disney, a fost nominalizat la categoria „Cel mai bun film”. A fost o premieră absolută și un mesaj clar: animația poate concura direct cu filmele live-action, fără a fi tratată ca un gen secundar.

Succesul uriaș al filmelor animate din anii ’90 – de la „The Lion King” la „Toy Story” – a dus în cele din urmă, în 2001, la introducerea categoriei „Best Animated Feature”, care a schimbat radical modul în care filmele de animație intră în competiția Oscar.

În 2002, la prima ediție în care categoria a devenit oficială, câștigător a fost „Shrek”, producția DreamWorks care a spart tiparele clasice și a adus în prim-plan o abordare autoironică, modernă, orientată și către publicul adult. Victoria sa nu a fost doar o surpriză – a fost un semnal al diversificării industriei, dominată până atunci de Disney și Pixar.

Ani la rând, Pixar a devenit sinonim cu Oscarul pentru Animație. Studioul a ridicat standardele tehnice și narative, producând titluri considerate astăzi repere ale cinematografiei moderne.

Printre filmele Pixar premiate se numără:

„Finding Nemo” (2004), o poveste emoționantă care a impresionat prin nivelul de detaliu și modul în care apa a fost animată.

„The Incredibles” (2005), un film care a reinventat conceptul de familie de supereroi.

„Ratatouille” (2008), o declarație de dragoste pentru artă și gastronomie.

„WALL·E” (2009), un film profund, considerat una dintre cele mai mature producții animate realizate vreodată.

„Up” (2010), deschis de celebra secvență care a emoționat întreaga lume.

„Toy Story 3” (2011), un final iconic al unei trilogii care a crescut alături de public.

Numeroși critici consideră că Pixar a transformat animația într-o formă cinematografică completă, în care emoția, realismul și inovația coexistă.

Deși Pixar și Disney au dominat competiția, Academia a premiat și filme cu estetici radical diferite. „Spirited Away”, capodopera lui Hayao Miyazaki, a câștigat Oscarul în 2003, marcând prima și singura dată când un film anime a obținut trofeul pentru „Best Animated Feature”. Producția Studio Ghibli rămâne unul dintre cele mai influente filme din istoria animației.

Ulterior, tehnicile hibride au început să câștige teren. „Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2019) este, poate, cel mai bun exemplu – un film care a schimbat standardele vizuale ale industriei prin estetica inspirată din benzile desenate. Victoria lui a demonstrat că inovația vizuală poate fi decisivă în ochii Academiei.

Un alt exemplu notabil este „Pinocchio”, varianta în regia lui Guillermo del Toro, câștigătoare în 2023. Filmul realizat cu tehnica stop-motion a fost apreciat pentru complexitatea artistică și mesajul profund, regizorul declarând pe scena Oscarurilor: „Animation is cinema”, un citat care a devenit viral.

Studiourile Disney au continuat să domine topurile cu producții moderne precum „Frozen”, „Zootopia”, „Big Hero 6” sau „Encanto”, fiecare devenind, la rândul lor, fenomen cultural mondial. Melodii precum „Let It Go” sau „We Don’t Talk About Bruno” au devenit piese iconice, depășind chiar impactul filmelor.

În ultimii ani, în competiția Oscar au intrat studiouri din Franța, Irlanda, Japonia sau Spania, semn că piața se diversifică într-un ritm accelerat. Studiouri precum Cartoon Saloon, cu „Wolfwalkers” sau „Song of the Sea”, au fost nominalizate de mai multe ori, aducând un stil vizual artizanal care contrastează cu marile producții americane.