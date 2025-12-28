Exclusiv. Victor Ponta, atac devastator la USR: „De Sărbători, ca hoții!” Cum a ajuns „omul” lui Clotilde Armand să controleze toate achizițiile publice din România

Victor Ponta lansează un avertisment incendiar la final de an: USR ar fi preluat controlul total asupra fluxurilor financiare ale României.

Reacția fostului premier vine după ce Raluca Rogoz, o apropiată a grupării Fritz-Armand-Dragu, a fost numită de premier la conducerea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP). „Similitudinea cu PCR din anii '45-'47 este evidentă”, susține Ponta.

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), instituția prin care trec toate licitațiile și cheltuielile statului român, are de astăzi o nouă conducere. Printr-o decizie semnată de premier, Raluca Rogoz a fost numită în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat. Mișcarea a provocat o reacție violentă din partea lui Victor Ponta, care acuză USR de o strategie de tip „pas cu pas” pentru ocuparea punctelor cheie ale puterii, profitând de liniștea Sărbătorilor.

Victor Ponta a taxat dur momentul ales pentru această numire, folosind împotriva USR una dintre cele mai celebre lozinci ale partidului: „De Sărbători, ca hoții”. Potrivit fostului premier, miza numirii Ralucăi Rogoz la ANAP este controlul absolut asupra miliardelor de euro din taxe, impozite și fonduri europene.

„Achizițiile publice înseamnă că absolut toți banii strânși la buget, dar și la bugetele locale, vor fi cheltuiți și controlați de USR. Mai importante pentru stăpânii USR din afara țării sunt miliardele de euro pe care România le împrumută sau le primește de la UE și care trebuie să ajungă, în final, înapoi la firmele din țările care susțin și controlează USR”, a declarat Ponta.

Acesta a subliniat că, prin această numire, nicio achiziție, de la cele pentru Apărare sau Ucraina, până la licitațiile din cea mai mică localitate, nu se va mai face fără „aprobarea” grupării USR.

Datele biografice ale noii președinte ANAP confirmă legăturile strânse cu liderii marcanți ai USR. Susținută, conform surselor politice, de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, Raluca Rogoz are un istoric profesional strâns legat de „nucleul dur” al partidului.

La Sectorul 1 a ocupat funcția de șef serviciu în subordinea lui Clotilde Armand. La Senat a fost expert parlamentar în mandatul de președinte al Ancăi Dragu.

Numirea ei vine după demisia Iulianei Feclistov și un scurt interimat asigurat de Daniela Bejinariu. Prin decizia premierului publicată în Monitorul Oficial, Rogoz preia frâiele instituției care decide cine primește contractele de miliarde ale statului.

Victor Ponta merge mai departe cu acuzațiile, comparând ascensiunea USR cu tacticile folosite de Partidul Comunist între 1945 și 1947. „La vot nu adună niciodată mai mult de 10%, dar au ocupat practic tot ce și-au propus. USR îl folosește pe Ilie Bolojan așa cum PCR l-a folosit pe Tătărescu; acum, locul Moscovei a fost luat de Bruxelles”, afirmă Ponta.

Fostul premier a lansat și o ipoteză explozivă privind viitorul Capitalei, susținând că strategii din spatele USR pregătesc deja înlocuirea lui Nicușor Dan cu nume precum Laura Codruța Kovesi sau Maia Sandu.

Ponta, care a candidat ca independent și a obținut 1,4 milioane de voturi, susține că nu va tăcea „nici de frica dosarelor penale, nici pentru vreo funcție de consolare”.

„Vă urez un an 2026 în care să fiți sănătoși – România, din păcate, se îmbolnăvește în fiecare zi tot mai tare”, a încheiat acesta postarea pe Facebook, într-un ton pesimist privind direcția țării sub influența noilor numiri.