Circulația tramvaielor din București, afectată de condițiile meteo. Mai multe linii de transport, blocate

Din cauza zăpezii și a gerului, circulația tramvaielor și autobuzelor STB este afectată. Cel mai grav incident a fost deraierea unui tramvai, care a afectat traficul pe mai multe linii. La ora 8:31, STB a anunțat că linia 17 este blocată în zona Calea Moșilor/Lipscani, pe sensul spre Piața Sf. Vineri, din cauza unor deficiențe la un macaz. Conform ANM, stratul de zăpadă depășește 15 cm în Capitală.

Tramvaiele de pe această linie întorc la Piața Sf. Gheorghe. Probleme similare au apărut și pe linia 55, în zona str. Traian/Bd. Pache Protopopescu, pe sensul spre Pantelimon, unde tramvaiele circulă deviat.

La ora 9:00, STB a raportat blocaje și pe liniile 11, 19 și 23, la plecarea de la capătul de linie Zețarilor, tot din cauza unor probleme la macaze.

Compania le recomandă călătorilor să verifice aplicațiile și informațiile oficiale pentru a evita întârzierile și devierile de traseu.

Vremea va deveni accentuat de rece la începutul lunii februarie, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Primele zile ale săptămânii vor aduce temperaturi negative, ninsori și intensificări ale vântului, iar senzația de frig va fi resimțită mai ales dimineața și pe timpul nopții.

Pe parcursul zilei de luni, cerul va fi mai mult noros, cu ninsori slabe și depunere de strat subțire de zăpadă. Vântul va sufla slab până la moderat, cu rafale mai puternice în prima parte a zilei. Temperaturile maxime se vor menține sub zero grade, iar minimele nocturne vor coborî semnificativ. Noaptea, ninsorile se vor intensifica temporar, iar vântul puternic poate produce viscol, amplificând senzația de frig.

Marți, vremea va rămâne rece, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi în jurul valorii de zero grade, iar diminețile vor continua să fie geroase. În anumite zone, se pot înregistra ninsori slabe, cu depuneri nesemnificative.

Vremea va începe să se încălzească treptat până pe 9 februarie, mai ales în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, dar și local în sud. Doar în nord-est valorile termice vor rămâne sub media climatologică, în timp ce în restul țării temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei. Precipitațiile vor fi în general apropiate de mediile obișnuite, cu ușoare excepții la munte, unde cantitățile de zăpadă vor fi mai reduse.

Prognoza pentru următoarele săptămâni În intervalul 9–16 februarie, încălzirea va fi mai evidentă, temperaturile medii depășind valorile caracteristice perioadei în majoritatea regiunilor. Precipitațiile vor fi mai frecvente, în special în jumătatea sudică a țării, cu ploi mai consistente și episoade repetate.

Tendința se va menține și între 16 și 23 februarie, când vremea va fi mai caldă decât în mod normal în întreaga țară. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, ușor peste medie, indicând o perioadă mai umedă spre finalul iernii.

În perioada 23 februarie – 2 martie, temperaturile vor continua să se situeze peste normal, iar precipitațiile vor fi apropiate de valorile obișnuite, pregătind o tranziție mai blândă către primăvara meteorologică.