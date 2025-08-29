Economie Gara de Nord intră în secolul XXI. Cum va arăta inima feroviară a țării, în 2028







Consilierii municipali ai Capitalei au aprobat, în ședința de vineri,un acord de colaborare între Primăria Sectorului 1, Ministerul Transporturilor, Metrorex și CFR SA, prin care va fi demarată regenerarea urbană a zonei Gării de Nord.

Proiectul tehnic pentru modernizarea gării a fost aprobat, iar avansul de 2% ar fi fost deja achitat. Ordinul de începere a lucrărilor urmează să fie emis în curând, iar deschiderea șantierului este așteptată chiar în acest an.

Lucrările de modernizare sunt estimate să dureze trei ani, până în 2028, și vor păstra elementele istorice ale clădirii, care este monument istoric. Totodată, infrastructura și utilitățile vor fi complet modernizate, iar Gara de Nord, aflată într-o stare avansată de degradare, va fi reamenajată conform standardelor europene. Spațiile comerciale și zonele destinate confortului pasagerilor vor fi integrate în proiect, transformând gara într-un punct urban modern și funcțional.

La proiect participă Primăria Capitalei, condusă interimar de Stelian Bujduveanu, Ministerul Transporturilor, condus de Ciprian Șerban, și Primăria Sectorului 1, condusă de George Tuță. Zona din centrul Bucureștiului va fi transformată într-un nod intermodal care să conecteze metroul, tramvaiul, autobuzul, troleibuzul, taxiurile și trenurile. În plus, se va construi o parcare subterană de tip park & ride și va fi amenajată o zonă de agrement suspendată între clădirea Gării de Nord și Pasajul Basarab, constând într-un parc urban verde, cu alei pietonale și spații de joacă.

Modernizarea va include și străzile și bulevardele din jurul gării, precum Calea Griviței, Bulevardul Dinicu Golescu, Bulevardul Gheorghe Duca și Strada Gării de Nord. Gara de Nord, inaugurată în septembrie 1872, își va recăpăta astfel importanța istorică și funcțională, adaptându-se la nevoile moderne ale călătorilor.

În primăvară, Ministerul Transporturilor și CFR Infrastructură au anunțat modernizarea clădirilor principale ale Gării de Nord. Contractul, adjudecat anul trecut de firmele SC GDO MOV IMPEX SRL și SC OMEGA CERT SISTEM SRL, are o valoare de 419,85 milioane de lei, fără TVA, și o durată totală de 116 luni.

Prima fază a proiectului vizează consolidarea și renovarea celor trei corpuri principale ale gării. Corpul A include zona de la Bulevardul Dinicu Golescu, Corpul B reprezintă partea centrală, cu coloanele și casele de bilete de clasa I, iar Corpul C cuprinde casele de bilete pentru clasa a II-a, spre Calea Griviței.

Modernizarea Gării de Nord presupune atât consolidarea structurală, cât și transformarea clădirii într-un spațiu modern, ecologic și accesibil. Se vor restaura elementele istorice, se vor amenaja spații verzi și zone de așteptare moderne, iar pentru confortul călătorilor se vor instala sisteme smart pentru ventilație, iluminat și electricitate, panouri de informare digitală, lifturi, rampe și balustrade pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, vor fi implementate echipamente moderne de telecomunicații și control al accesului.

Gara de Nord, cel mai important nod feroviar al României, nu a beneficiat în ultimele decenii de investiții majore, iar clădirile istorice se află într-o stare avansată de degradare.