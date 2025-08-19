Social Gara de Nord nu va mai fi la fel. Parcul suspendat, doar un detaliu







Zona Gării de Nord din București urmează să fie complet transformată, printr-o serie de proiecte de modernizare care vizează atât infrastructura feroviară, cât și spațiile publice adiacente.

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat pe pagina sa de Facebook, un amplu plan de regenerare urbană, în parteneriat cu Ministerul Transporturilor și Primăria Sectorului 1: Transformăm zona într-un nod intermodal care să conecteze eficient metroul, tramvaiul, autobuzul, troleibuzul, taxiurile și trenurile”.

În primăvară, CFR Infrastructură a a anunțat un proiect de consolidare și modernizare a clădirilor istorice ale gării, un contract estimat la peste 419 milioane de lei.

Stelian Bujduveanu a explicat că Gara de Nord va fi reconstruită ca un veritabil nod intermodal, unde se vor întâlni toate mijloacele de transport – tren, metrou, tramvai, autobuz, troleibuz și taxi.

„Regenerăm zona Gării de Nord – un loc emblematic al Capitalei. Demarăm un amplu proiect de regenerare urbană în parteneriat cu Ministerul Transporturilor și Primăria Sectorului 1. Vrem să transformăm Gara de Nord într-un nod intermodal eficient, să construim o parcare subterană park & ride, dar și o zonă de agrement suspendată, între clădire și Pasajul Basarab – un parc urban verde cu alei pietonale și spații de joacă”, a transmis edilul interimar.

El a adăugat că planul prevede și modernizarea arterelor importante și a spațiilor publice din jurul gării: Calea Griviței, Bulevardul Dinicu Golescu, Bulevardul Gheorghe Duca și Strada Gării de Nord. Proiectul va fi lansat printr-un concurs internațional de soluții, pentru a atrage cele mai bune propuneri de amenajare urbană.

În paralel, în primăvară, așa cum a scris evz.ro, Ministerul Transporturilor și CFR Infrastructură au anunțat modernizarea clădirilor principale ale Gării de Nord. Contractul, adjudecat anul trecut de firmele SC GDO MOV IMPEX SRL și SC OMEGA CERT SISTEM SRL, are o valoare de 419,85 milioane de lei (fără TVA) și o durată totală de 116 luni.

Etapele sunt următoarele:

-9 luni pentru proiectare;

46 de luni pentru execuția lucrărilor;

1 lună pentru verificarea finală;

60 de luni garanție.

-Corp A – zona de la Bulevardul Dinicu Golescu;

-Corp B – partea centrală, cu coloanele și casele de bilete de clasa I;

-Corp C – casele de bilete pentru clasa a II-a, spre Calea Griviței.

Lucrările de modernizare prevăd atât consolidarea structurală, cât și transformarea gării într-un spațiu modern, ecologic și accesibil:

-restaurarea elementelor istorice;

-amenajarea de spații verzi și zone de așteptare moderne;

-instalarea de sisteme smart pentru ventilație, iluminat și electricitate;

-modernizarea panourilor de informare pentru călători;

-instalarea de lifturi, rampe și balustrade pentru persoanele cu dizabilități;

-echipamente moderne de telecomunicații și control al accesului.

Gara de Nord, cel mai important nod feroviar al României, nu a beneficiat în ultimele decenii de investiții majore, iar clădirile istorice se află într-o stare avansată de degradare.