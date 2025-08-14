Politica

Stelian Bujduveanu, prima ieșire electorală. Întâlnire cu bucureștenii în Piața Revoluției

Stelian Bujduveanu, prima ieșire electorală. Întâlnire cu bucureștenii în Piața RevoluțieiPrimăria Capitalei. Sursa foto: Arhiva EVZ
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, are prima ieșire electorală. El a anunțat că se întâlnește, joi, cu bucureștenii, în Piața Revoluției, pentru a discuta soluții de regenerare urbană a zonei. O inițiativă pe care încearcă să o revendice, mai ales că a sot promovată recent de Cătălin Drulă, un alt pretendent la Primăria Capitalei.

Bujduveanu, prima ieșire electorală

În anunțul său, primarul interimar invită bucureștenii la un dialog, pentru regenerarea urbană a Pieței Revoluției.
”Astăzi, de la ora 18:00, vă aștept în Piața Revoluției pentru o discuție deschisă despre viitorul acestui spațiu simbolic.
Invit organizațiile civice și toți bucureștenii interesați să ne întâlnim direct pe teren, să ascult ideile voastre și să găsim împreună soluții pentru a valorifica acest loc în folosul comunității”, scrie Bujduveanu pe Facebook.
Este prima ieșire electorală a primarului interimar, semn că se apropie decizia Guvernului privind data alegerilor din București.

Piața Revoluției - proiectul prin care PNL speră să spargă bariere de comunicare

Locația pentru întâlnirea cu bucureștenii nu a fost aleasă întâmplător. Bujduveanu a inițiat, încă din 2023, o inițiativă pentru regenerarea spațiului public din Piața Revoluției. Atunci, proiectul a rămas doar o inițiativă bună, fără o finalitate administrativă.
Proiectul este scos de la păstrare și etalat în piața publică. Dincolo de componenta de regenerare urbană a Pieței Revoluției, PNL speră să spargă o barieră de comunicare cu electoratul bucureștean, preocupat de astfel de proiecte. Majoritar, această categorie de electorat este favorabilă profilului Nicușor Dan și USR.

Stelian Bujduveanu, Nicusor-Dan, PNL

Prin lansarea acestei dezbateri, Bujduveanu încearcă să revendice proiectul și, în același timp, să vândă profilul de ”new politic” al PNL. Săptămâna trecută, Cătălin Drulă a postat pe pagina sa de social-media un mesaj cu aceeași temă: regenerarea Pieței Revoluției. A adunat aproape două mii de ”like-uri” și alte câteva mii de interacțiuni, cu un mesaj scurt și o fotografie.

Competiție strânsă pentru nominalizarea candidatului unic la Capitală

Stelian Bujduveanu, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă. Acestea sunt numele politicienilor intens vehiculate în spațiul public pentru o candidatură la primăria Capitalei, din partea partidelor ”de dreapta”.
Bujduveanu critică anunțurile altor candidați înainte de stabilirea datei alegerilor, dar nu exclude candidatura sa. Ciucu a dispărut din spațiul public, strict pe acest subiect. Drulă, în schimb, și-a asumat explicit candidatura și a intensificat acțiunile de precampanie - este tot mai prezent pe social media și la televiziuni.
Cătălin Drulă și Nicușor Dan

Sursa foto: Cătălin Drulă

Cu această imagine de precampanie se conturează deja un lucru evident: competiția pentru nominalizarea candidatului unic la Capitală se poartă între Bujduveanu și Drulă.

