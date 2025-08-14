Politica Stelian Bujduveanu, prima ieșire electorală. Întâlnire cu bucureștenii în Piața Revoluției







În anunțul său, primarul interimar invită bucureștenii la un dialog, pentru regenerarea urbană a Pieței Revoluției.

”Astăzi, de la ora 18:00, vă aștept în Piața Revoluției pentru o discuție deschisă despre viitorul acestui spațiu simbolic.

Invit organizațiile civice și toți bucureștenii interesați să ne întâlnim direct pe teren, să ascult ideile voastre și să găsim împreună soluții pentru a valorifica acest loc în folosul comunității”, scrie Bujduveanu pe Facebook.

Este prima ieșire electorală a primarului interimar, semn că se apropie decizia Guvernului privind data alegerilor din București.

Locația pentru întâlnirea cu bucureștenii nu a fost aleasă întâmplător. Bujduveanu a inițiat, încă din 2023, o inițiativă pentru regenerarea spațiului public din Piața Revoluției. Atunci, proiectul a rămas doar o inițiativă bună, fără o finalitate administrativă.

Proiectul este scos de la păstrare și etalat în piața publică. Dincolo de componenta de regenerare urbană a Pieței Revoluției, PNL speră să spargă o barieră de comunicare cu electoratul bucureștean, preocupat de astfel de proiecte. Majoritar, această categorie de electorat este favorabilă profilului Nicușor Dan și USR.

Prin lansarea acestei dezbateri, Bujduveanu încearcă să revendice proiectul și, în același timp, să vândă profilul de ”new politic” al PNL. Săptămâna trecută, Cătălin Drulă a postat pe pagina sa de social-media un mesaj cu aceeași temă: regenerarea Pieței Revoluției. A adunat aproape două mii de ”like-uri” și alte câteva mii de interacțiuni, cu un mesaj scurt și o fotografie.

Stelian Bujduveanu, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă. Acestea sunt numele politicienilor intens vehiculate în spațiul public pentru o candidatură la primăria Capitalei, din partea partidelor ”de dreapta”.

Bujduveanu critică anunțurile altor candidați înainte de stabilirea datei alegerilor, dar nu exclude candidatura sa. Ciucu a dispărut din spațiul public, strict pe acest subiect. Drulă, în schimb, și-a asumat explicit candidatura și a intensificat acțiunile de precampanie - este tot mai prezent pe social media și la televiziuni.

Cu această imagine de precampanie se conturează deja un lucru evident: competiția pentru nominalizarea candidatului unic la Capitală se poartă între Bujduveanu și Drulă.