Politica PSD amenință că se rupe de PNL și USR dacă își pun candidat comun la Capitală







Tensiunile din Coaliția de Guvernare au ajuns la un nou nivel după ședința de miercuri seară de la Palatul Victoria, unde liderii partidelor au discutat despre alegerile pentru Primăria București.

Potrivit surselor Digi24.ro, PSD a pus pe masă scenariul ruperii Coaliției, în contextul în care PNL și USR ar putea forma o alianță electorală pentru Capitală.

Discuțiile au fost marcate de divergențe majore între partidele aflate la guvernare, iar surse politice confirmă că liderii social-democrați, în frunte cu Sorin Grindeanu, au transmis un mesaj ferm: dacă liberalii și useriștii merg împreună la București, PSD se retrage de la guvernare.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, considerat unul dintre posibilii candidați ai PSD pentru Primăria Capitalei, a avertizat că social-democrații nu vor accepta o competiție electorală directă cu aliații lor de guvernare:

„O alianță PNL-USR exclude ceva sigur – Partidul Social Democrat. Nu putem să fim împreună într-o Coaliție și să ne luptăm în timpul campaniei electorale. Cu siguranță, într-o astfel de situație, PSD s-ar retrage din Coaliție. Disputa de fond nu e legată de data alegerilor. Această abordare izolaționistă pe care o au ne poate determina să părăsim cu certitudine Coaliția.”

Băluță a mai subliniat că PSD nu va accepta să fie marginalizat în negocierile pentru Capitală, mai ales în contextul în care Primăria Bucureștiului este considerată un obiectiv strategic pentru partid.

Surse politice au confirmat pentru Digi24.ro că Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a lansat un avertisment direct în timpul ședinței Coaliției:

„Dacă PNL și USR stabilesc un candidat comun pentru București, PSD își retrage sprijinul de la guvernare.”

Grindeanu consideră că o alianță PNL-USR ar crea un avantaj decisiv pentru cele două partide și ar lăsa PSD „izolat politic” într-o competiție electorală crucială.

„Care mai este rostul unei Coaliții, dacă izolezi PSD când îți convine?”, a transmis liderul social-democrat, potrivit surselor participante la negocieri.

Primăria Bucureștiului este considerată cea mai importantă miză electorală din 2025. Potrivit informațiilor din Coaliție, PNL și USR iau în calcul varianta susținerii unui candidat comun pentru a contracara PSD.

O asemenea alianță ar putea schimba complet ecuația politică, iar social-democrații se tem că o astfel de strategie ar putea bloca șansele partidului de a câștiga Capitala.

Daniel Băluță și alți lideri PSD au insistat că partidul nu poate rămâne într-o guvernare alături de formațiuni care, pe plan electoral, se coalizează împotriva lor.

Un alt punct tensionat al negocierilor din Coaliție este calendarul electoral.

PNL și USR susțin organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în noiembrie 2025 .

PSD propune amânarea scrutinului pentru martie 2026, mizând pe o mobilizare mai bună a electoratului.

Lipsa unui acord asupra datei votului adâncește și mai mult ruptura dintre partide.

Pe lângă disputa privind Bucureștiul și calendarul electoral, ședința Coaliției a adus în discuție și împărțirea funcțiilor de prefect și subprefect la nivel național. Potrivit surselor, PNL dorește ca USR să primească o parte din aceste funcții, ceea ce a stârnit nemulțumirea PSD.

Subiectul urmează să fie discutat din nou săptămâna viitoare, însă tensiunile sunt deja la cote maxime.