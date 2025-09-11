Social Mare schimbare pentru fluidizarea traficului din București. Ministrul Predoiu, despre ce se întâmplă în intersecții







Schimbări importante în București, la nivelul traficului infernal, noile măsuri au fost anunțate de ministrul Cătălin Predoiu pe pagina de Facebook a MAI.

În cele mai agloemrate intersecții ale Capitalei va fi suplimentat numărul agenților care vor dirja circulația, pentru a evita blocajele. De asemenea, echipele de agenți vor comunica mai bine pentru a fi mai eficiente.

„Concret, am crescut prezența polițiștilor în intersecții de la 55 la 179 (+225,5%), iar numărul de intersecții dirijate de polițiști a urcat de la 17 la 98 (+476,5%). Agenții și ofițerii de la rutieră și ordine publică vor acționa suplimentar în intervalele cu valori ridicate de trafic, mai exact între orele 7:00–10:00 și 16:00–19:30.

Programul va continua cu dispecerate unice și cu conectarea camerelor de supraveghere ale autorităților locale la dispeceratele de trafic; în acest sens, am planificat deja o întâlnire cu primarii marilor orașe. Planificăm, de asemenea, revizuirea legislației privind contravențiile rutiere, pornind de la principiul „sancționării autovehiculului”, precum și alte îmbunătățiri”, a fost mesajul postat pe rețeaua socială.

„Mulțumesc colegilor care au elaborat și implementat, în timp record, instrucțiunile privind Noul Concept de Fluidizare a Traficului în București. P.S. :MAI funcționează cu un deficit de personal mediu pe toate structurile de 22,17%“ - a mai transmis ministrul Internelor, Cătălin Predoiu.

În altă ordine de ide, azi, ministrul a avut o reuniune importantă, cu reprezentanții Scale, o companie americană cu 9 ani de experiență în inteligență artificială și digitalizare, cu peste 100 de angajați și o cifră de afaceri de peste 1 miliard de dolari.

„Discuțiile s-au axat pe digitalizarea MAI și utilizarea AI în toate liniile de lucru, de la ordine publică, protecția frontierelor și serviciile civile până la apărare civilă și management organizațional. Deficitul de resurse umane al MAI, simultan cu creșterea provocărilor pe toate liniile de lucru, impune folosirea tehnologiilor de vârf pe toate liniile noastre de lucru”, au transmis cei de la MAI.