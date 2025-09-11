Social Turul ciclist al României 2025 aduce restricții de circulație în toată țara







În contextul desfășurării celei de-a doua etape a Turului României la ciclism, Centrul Infotrafic informează că joi, 11 septembrie 2025, vor fi instituite restricții de circulație pe mai multe rute naționale.

Măsurile vizează drumurile naționale DN 7, DN 72A și DN 71, pe tronsoane unde se va desfășura competiția. Traficul rutier va fi restricționat temporar pentru a asigura desfășurarea în siguranță a evenimentului sportiv, atât pentru participanți, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

În contextul desfășurării competiției cicliste Turul României 2025, autoritățile anunță impunerea unor restricții temporare de circulație pe mai multe sectoare de drumuri naționale, măsură valabilă până duminică. Traseele afectate includ rutele:

Craiova – Râmnicu Vâlcea,

Pitești – Dichiu,

Brașov – Buzău,

Buzău – Brăila – Slobozia.

Pe Drumul Național 1, în zona orașului Otopeni (județul Ilfov), au fost instituite restricții de trafic pentru a permite continuarea lucrărilor la Magistrala 6 de metrou. Această linie urmează să conecteze Gara de Nord din Capitală cu Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Traficul rutier se desfășoară în prezent pe câte două benzi pe sens, ca urmare a repoziționării parapetului median. De asemenea, circulația este deviată pe arterele secundare din rețeaua stradală a orașului Otopeni.

Poliția rutieră recomandă conducătorilor auto să se informeze din timp cu privire la starea traficului pe traseele pe care urmează să le parcurgă, să reducă viteza în zonele cu lucrări sau restricții temporare, să urmeze indicațiile agenților de circulație și să evite manevrele periculoase. De asemenea, este important ca șoferii să semnalizeze orice schimbare de direcție și să acorde prioritate celorlalți participanți la trafic, potrivit comunicatului emis de către politiaromana.ro.