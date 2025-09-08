Social

Trafic restricţionat pe DN 39 Constanţa-Vama Veche: o persoană s-a urcat pe podul de la Agigea

Trafic restricţionat pe DN 39 Constanţa-Vama Veche: o persoană s-a urcat pe podul de la AgigeaPodul Agigea. Sursa foto: https://trans.info/Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Poliția Română anunță traficul rutier este restricționat pe DN 39 Constanţa-Vama Veche din cauza unei persoane care în semn de protest s-a urcat pe podul de la Agigea. Inspectoratul General al Poliției a mai transmis că „se circulă pe o bandă pe fiecare sens”.

Trafic restricţionat pe DN 39 Constanţa-Vama Veche: o persoană s-a urcat pe podul de la Agigea

Mai exact, Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că traficul rutier pe DN 39, care leagă localitatea Constanța de Vama Veche, a fost restricționat în zona Agigea, județul Constanța, din cauza unui protest spontan.

Un individ s-a urcat pe podul din localitate, iar autoritățile au intervenit pentru a asigura siguranța participanților la trafic. În urma acestui incident, circulația a fost redirecționată pe o singură bandă pe fiecare sens de mers.

„Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 39 Constanţa-Vama Veche, în localitatea Agigea, judeţul Constanţa, din cauza protestului spontan al unei persoane care s-a urcat pe podul din localitate, traficul rutier a fost restricţionat, circulându-se pe o bandă pe fiecare sens”, au afirmat reprezentanţii IGPR.

Tensiuni la Dinamo, între acționari. Renovatio a cerut audit
Tensiuni la Dinamo, între acționari. Renovatio a cerut audit
De la Legiunea Străină la seifuri și arme ilegale. Moșteanu critică incompetența serviciilor în cazul Potra
De la Legiunea Străină la seifuri și arme ilegale. Moșteanu critică incompetența serviciilor în cazul Potra

Traficul este foarte aglomerat în aceste mormente

Potrivit reprezentanților IGPR, traficul s-a intensificat pe ambele sensuri, iar autoritățile estimează că circulația va reveni la normal după orele dimineții. De asemenea, poliția le recomandă șoferilor să evite zona sau să se aștepte la întârzieri semnificative.

„Sunt valori de trafic crescute în ambele direcții și se estimează reluarea normală a circulației după ora 08:00”, se mai arată în comunicatul emis de către politiaromana.ro.

Podul Agigea

Traficul resticționat. Podul Agigea. Sursa foto: Facebook

Trafic restricţionat pe DN 19E, județul Bihor

Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că traficul rutier este blocat pe ambele sensuri pe DN 19E, între localitățile Sânlazăr și Chiraleu, în județul Bihor, din cauza unui accident grav. Coliziunea a implicat o autoutilitară și un autoturism, iar în urma impactului, trei persoane au suferit răni grave. Acestea sunt supuse în prezent manevrelor de resuscitare.

În ceea ce privește traficul pe principalele artere rutiere din țară, situația se prezintă favorabilă. Pe autostrăzile A1 (București – Pitești), A2 (București – Constanța), A3 (București – Ploiești) și pe drumurile naționale DN 1 (Ploiești – Brașov) și DN 7 (Pitești – Sibiu), circulația se desfășoară fără dificultăți, condițiile de vizibilitate și carosabil fiind bune, iar fluxul de vehicule este normal.

Totuși, se înregistrează aglomerație pe Centura Bucureștiului, în zonele localităților Otopeni, Domnești, Chiajna și Pantelimon, unde se circulă mai greu din cauza unui trafic intens. Autoritățile recomandă șoferilor să fie precauți în zonele aglomerate și să respecte indicațiile poliției rutiere pentru a preveni incidentele.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:08 - Elena Udrea și-a îndeplinit visul, la scurt timp după eliberare: Ce zi minunată!
12:00 - Rețeaua Biden-România-Ucraina. Hai live cu Turcescu
11:54 - Atac armat în Ierusalim. Cel puțin cinci morți și cinci răniți la Ramot Junction
11:43 - Florăriile din Capitală, goale în prima zi de școală: Nu am vândut nici 20% din ce avem pe stoc
11:34 - Tensiuni la Dinamo, între acționari. Renovatio a cerut audit
11:25 - Alegeri în Republica Moldova. Două linii fierbinți, disponibile non-stop pentru raportarea ilegalităților

Proiecte speciale