Trafic restricţionat pe DN 39 Constanţa-Vama Veche: o persoană s-a urcat pe podul de la Agigea







Poliția Română anunță traficul rutier este restricționat pe DN 39 Constanţa-Vama Veche din cauza unei persoane care în semn de protest s-a urcat pe podul de la Agigea. Inspectoratul General al Poliției a mai transmis că „se circulă pe o bandă pe fiecare sens”.

Mai exact, Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că traficul rutier pe DN 39, care leagă localitatea Constanța de Vama Veche, a fost restricționat în zona Agigea, județul Constanța, din cauza unui protest spontan.

Un individ s-a urcat pe podul din localitate, iar autoritățile au intervenit pentru a asigura siguranța participanților la trafic. În urma acestui incident, circulația a fost redirecționată pe o singură bandă pe fiecare sens de mers.

„Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 39 Constanţa-Vama Veche, în localitatea Agigea, judeţul Constanţa, din cauza protestului spontan al unei persoane care s-a urcat pe podul din localitate, traficul rutier a fost restricţionat, circulându-se pe o bandă pe fiecare sens”, au afirmat reprezentanţii IGPR.

Potrivit reprezentanților IGPR, traficul s-a intensificat pe ambele sensuri, iar autoritățile estimează că circulația va reveni la normal după orele dimineții. De asemenea, poliția le recomandă șoferilor să evite zona sau să se aștepte la întârzieri semnificative.

„Sunt valori de trafic crescute în ambele direcții și se estimează reluarea normală a circulației după ora 08:00”, se mai arată în comunicatul emis de către politiaromana.ro.

Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că traficul rutier este blocat pe ambele sensuri pe DN 19E, între localitățile Sânlazăr și Chiraleu, în județul Bihor, din cauza unui accident grav. Coliziunea a implicat o autoutilitară și un autoturism, iar în urma impactului, trei persoane au suferit răni grave. Acestea sunt supuse în prezent manevrelor de resuscitare.

În ceea ce privește traficul pe principalele artere rutiere din țară, situația se prezintă favorabilă. Pe autostrăzile A1 (București – Pitești), A2 (București – Constanța), A3 (București – Ploiești) și pe drumurile naționale DN 1 (Ploiești – Brașov) și DN 7 (Pitești – Sibiu), circulația se desfășoară fără dificultăți, condițiile de vizibilitate și carosabil fiind bune, iar fluxul de vehicule este normal.

Totuși, se înregistrează aglomerație pe Centura Bucureștiului, în zonele localităților Otopeni, Domnești, Chiajna și Pantelimon, unde se circulă mai greu din cauza unui trafic intens. Autoritățile recomandă șoferilor să fie precauți în zonele aglomerate și să respecte indicațiile poliției rutiere pentru a preveni incidentele.