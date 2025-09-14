Programul Cornul și laptele, blocat. Statul dă vina pe birocrație

Elevii din România nu au primit la începutul acestui an școlar produsele din programul „Cornul și laptele”, deși o parte semnificativă a fondurilor provine din bugetul Uniunii Europene. „La consiliile județene, TVA era 9%. În momentul când s-a mărit TVA-ul la 11%, s-a blocat programul”, a explicat Dorin Cojocaru, președintele APRIL, pentru G4Food.

Deși producătorii din sectorul lactatelor dau vina pe creșterea TVA, reprezentanții Ministerului Agriculturii au precizat că întârzierile țin de procesul de avizare interministerială.

Într-un răspuns oficial, MADR a transmis că proiectul de Hotărâre de Guvern pentru Programul pentru școli al României (2023–2029) și bugetul aferent anului școlar 2025–2026 a fost introdus în procedură de avizare la data de 14 iulie 2025.

La proces au participat instituțiile implicate: Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, ANSVSA, ANAP, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Externe. În urma consultărilor, au fost formulate observații și propuneri suplimentare, în special din partea Ministerului Finanțelor, Ministerului Sănătății și Ministerului Justiției.

Pentru integrarea acestor observații, au fost cerute puncte de vedere de la APIA, ANSVSA și Ministerul Sănătății. După ce răspunsurile au fost primite, proiectul a fost modificat și retransmis la Ministerul Finanțelor pe 27 august 2025, cu numărul 48/27.08.2025. Documentul se află și acum la această instituție pentru continuarea procedurii.

Potrivit Deciziei de punere în aplicare (UE) 2025/680, pentru anul școlar 2025–2026 România beneficiază de 6.178.236 euro pentru fructe și legume și 11.303.390 euro pentru lapte și produse lactate, la care se adaugă măsurile educative aferente.

În timp ce ministerul invocă procedurile de avizare, procesatorii din industria laptelui susțin că adevărata problemă este fiscală. Dorin Cojocaru arată că modificarea cotei TVA a schimbat complet calculele financiare. „Acel 2% a blocat tot programul! UE dă 17 milioane de euro, din 80 de milioane. Statul român pune diferența. Dar, pentru că TVA-ul a crescut, nu mai există acoperire în bugetul alocat pentru licitații”, a spus președintele APRIL pentru sursa citată.

Acesta a explicat că, odată cu majorarea TVA de la 9% la 11%, consiliile județene nu mai dispun de resurse suficiente pentru a încheia contractele. În lipsa unei soluții clare, distribuția produselor nu poate fi reluată, chiar dacă fondurile europene au fost deja alocate.

Dorin Cojocaru a vorbit și despre impactul social al blocajului. „La țară, foarte mulți copii depind de mâncarea asta. Am întâlnit la Vaslui un caz dramatic: 11 copii, care nu aveau mamă. O fată de clasa a VII-a, sora lor, avea grijă de 10 frați. Și atunci am propus ca pachetele celor care refuză cornul și laptele și nu au nevoie de ele, să poată fi date unor astfel de cazuri”, a declarat acesta.

El a arătat că legislația nu permite această redistribuire. „Legea spune că tu trebuie să livrezi un număr egal de pachete, cu numărul copiilor care au fost la școală. Păi de unde să știm câți copii vin mâine la școală, când camionul pleacă la 5 dimineața? Sunt foarte multe probleme legislative în programul ăsta, pentru că noi, românii, ne scărpinăm invers”, a mai adăugat Dorin Cojocaru.

Astfel, deși programul are finanțare europeană și ar trebui să ajute elevii din toată țara, blocajele birocratice și cele fiscale fac ca produsele să nu ajungă la copii, exact acolo unde nevoia este cea mai mare.