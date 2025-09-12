Mugur Mihăescu, despre o posibilă majorare a TVA în HoReCa: Tot în buzunarele oamenilor se vor reflecta

Mugur Mihăescu a făcut câteva declarații pe marginea propunerii Guvernului privind majorarea taxei pe valoare adăugată (TVA) în HoReCa, exprimându-și nemulțumirea față de direcția în care se îndreaptă politica fiscală. Deputatul a mai subliniat că „din păcate, se va ajunge la sapă de lemn în multe domenii, iar tensiunile sociale vor fi și mai mari”.

Mugur Mihăescu a acuzat, de asemenea, actuala coaliție de guvernare că se abate de la promisiunile făcute în campania electorală și că, prin aceste măsuri, pune presiune financiară suplimentară pe contribuabili.

Mihăescu mai susține că măsurile economice anunțate vor genera „efecte în lanț”, care, în cele din urmă, vor afecta direct nivelul de trai al cetățenilor.

Deputatul AUR mai spune că declarațiile din campaniile electorale au fost uitate complet. Promisiunile s-au dovedit a fi doar vorbe fără conținut. Din păcate, unele sectoare riscă să ajungă într-o situație critică, iar tensiunile sociale se vor amplifica.

„Tot ce au spus în campanie, acum nu-și mai amintesc. Doar vorbe goale. Din păcate, se va ajunge la sapă de lemn în multe domenii, iar tensiunile sociale vor fi și mai mari”, a punctat Mugur Mihăiescu.

Parlamentarul a mai afirmat că actualii decidenți politici nu dispun de un plan clar pentru dezvoltarea țării. În opinia sa, nu mai avem o direcție precisă, nu mai suntem o țară în sensul deplin al cuvântului, ci mai degrabă o regiune, ci o colonie. Oamenilor li se dictează ce au de făcut, sub presiunea fricii.

„În ceea ce privește planurile celor de la guvernare, nu există plan de țară. Noi nu mai suntem o țară, suntem o regiune, o colonie. Oamenii primesc în frică ce trebuie să facă și cam atât”, a concluzionat Mugur Mihăescu, în intervenția sa de la realitatea.net.

Aceste comentarii vin pe fondul unor discuții în spațiul publică în care se spune că o nouă creștere a TVA ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Nicușor Dan a negat ferm existența unor discuții referitoare la o eventuală majorare generală a TVA, precizând că acest subiect nu se află pe agenda actuală a autorităților. „Nu există această discuție”, a declarat Nicușor Dan, respingând astfel zvonurile apărute în spațiul public.

În ceea ce privește domeniul HoReCa, oficialul a confirmat că există într-adevăr un dialog privind o posibilă modificare a cotei de TVA aplicabile, însă doar începând cu începutul anului viitor.

Premierul Ilie Bolojan a adus, la rândul său, clarificări pe această temă, menționând că singura referire la o eventuală ajustare fiscală a avut loc în momentul preluării mandatului guvernamental și a vizat exclusiv sectorul HoReCa.