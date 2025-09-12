Concluziile FMI după vizita la București. Reformele sunt un pas înainte, dar nu suficiente

Fondul Monetar Internațional (FMI) a transmis, după vizita misiunii în România, că economia va continua să crească gradual, dar sub presiunea unei consolidări fiscale ferme, necesară pentru reducerea deficitelor gemene. „Se preconizează o creștere treptată a economiei pe fondul consolidării fiscale necesare, care este esențială pentru a aborda deficitele gemene tot mai mari”, a precizat FMI, potrivit Agerpres. Instituția notează că inflația va rămâne ridicată pe termen scurt, urmând să scadă în intervalul țintit de BNR până la finele anului 2026.

Vizita experților FMI s-a desfășurat în baza Articolului IV și a inclus consultări cu autoritățile române. Potrivit instituției, „pachetul recent de reforme pentru 2025-26, inclusiv reformele fiscale, este binevenit și reprezintă un important pas înainte”. Totuși, Fondul avertizează că aplicarea integrală a acestuia și introducerea unor măsuri suplimentare de ajustare, din 2027, sunt critice pentru reducerea deficitului sub 3% din PIB.

În ceea ce privește politica monetară, FMI apreciază prudența Băncii Naționale, subliniind că reducerea dobânzii-cheie ar trebui să înceapă doar după ce inflația va urma un trend clar descendent. În același timp, experții notează că „o mai mare flexibilitate a cursului de schimb pe termen mediu ar spori reziliența la șocuri”.

Un element de risc menționat de FMI este posibilitatea ca România să înregistreze o retrogradare a ratingului de țară. „Persistă îngrijorări cu privire la executarea consolidării fiscale planificate pentru 2025-2026 și la sustenabilitatea pe termen mediu a finanțelor publice, din cauza deficitului fiscal încă ridicat”, au subliniat reprezentanții Fondului.

Totodată, o încetinire a creșterii economice a principalilor parteneri comerciali, alături de eventuale bariere comerciale și tensiuni regionale, ar putea afecta atât comerțul extern, cât și investițiile străine directe.

FMI indică și o variantă optimistă, în care ajustarea fiscală și utilizarea corectă a fondurilor europene pot accelera relansarea. „Punerea în aplicare în mod ferm a ajustării fiscale și a proiectelor de investiții finanțate de UE ar putea consolida încrederea investitorilor și reduce primele de risc mai repede decât se preconiza, ceea ce ar duce la creșterea investițiilor private și a creșterii economice”, a transmis instituția.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, la B1 TV, că România va reveni pe un trend de creștere „cel târziu la începutul anului 2027”, chiar dacă în prezent reformele sunt resimțite de populație.

„Trebuie să spunem că alternativa poate să fie mult mai rea, alternativa care se profila şi faţă de care, în momentul ăsta, eu consider că ne-am îndepărtat, nu mai există risc de a 'downgrada', de a ieşi fondurile, de a veni FMI-ul şi de a bloca cu totul economia. Asta era mult-mult mai rău pentru fiecare dintre români”, a spus șeful statului.

Acesta a precizat că va fi nevoie de aproximativ un an și jumătate pentru redresare: „Cel târziu la începutul anului 2027, va începe o creștere pe care România o va avea”.